El mensaje de Vinicius Júnior sobre su celebración en el gol en el Real Madrid-Manchester City haciendo el gesto de llorar: "El fútbol siempre te da otra oportunidad"

El brasileño Vinícius Junior, del Real Madrid, nombrado mejor jugador del partido contra el Manchester City (1-2) por su doblete, reconoció que falló “muchas” ocasiones en el partido y a la vez señaló que salir ganadores del partido era “muy importante” para la confianza del equipo.

“Es un partido muy importante para nuestra confianza. Desde el principio de la temporada hemos tenido muchos partidos buenos, pero no hemos controlado tanto como esta eliminatoria. Era un partido difícil contra un gran equipo y un gran entrenador, pero sabíamos lo que teníamos que hacer. Aprovechamos oportunidades. He fallado muchas, pero no hemos necesitado tanto”, analizó en Movistar+ tras el partido.

Las palabras de Vini

“Es un momento importante donde todos los jugadores sabemos que vienen los buenos partidos. En esta competición, en el Real Madrid, todo cambia y estamos preparados para más”, destacó. Vinícius comentó cómo decidió tirar el penalti este martes, a pesar de fallar el pasado miércoles. “Le dije a Fede -Valverde- que tirase el de la ida pero no quiso. Hoy le dije también, pero me dio toda la confianza”, señaló.

¡Vinicius y su doblete negarón la remontada al Manchester City! / Champions

Además, el brasileño explicó su celebración del primer gol ante los aficionados del Manchester City, que la pasada temporada le dedicaron una pancarta para que “dejara de llorar” por perder el Balón de Oro. Y un año después, ‘Vini’ les dedicó un gesto simulando un lloro. “El fútbol es bueno porque siempre te da otra oportunidad. Hemos ganado, vamos a cuartos de final”, dijo. EFE

El Real Madrid jugará los octavos de final de la UEFA Champions League. Fue superior en la capital de España tras un gran planteamiento de Arbeloa que sorprendió a Guardiola, pero el City pudo darle vuelta en casa. No pasó y Pep desaprovechó otra eliminatoria contra el Madrid.