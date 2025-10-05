El mensaje de Mbappé a Vinicius

La llegada de Kylian Mbappé al Madrid sacudió la temporada pasada las jerarquías del Real Madrid. Hasta el fichaje del francés, Vinicius era la estrella indiscutible del equipo: el futbolista más desequilibrante y también el que más juego absorbía del ataque blanco. Con Mbappé, una de las grandes obsesiones de Florentino, Ancelotti se encontró con el reto de gestionar más egos en el vestuario, pero también un rompecabezas futbolístico.

El problema era de base: la posición favorita de los dos futbolistas es la misma, el extremo izquierdo. Ancelotti hizo varios experimentos, entre ellos juntarlos arriba haciendo pareja de ataque con un sistema sin extremos claros para que los dos pudiera jugar con libertad. Sin embargo, la temporada que tenía que consolidar al Madrid como el equipo dominante en España y Europa, terminó con el Barça campeón de Liga, el PSG levantando la Champions y Xabi Alonso dirigiendo al equipo.

También supuso la caída del rendimiento de Vinicius y la sensación de que Mbappé había pasado a ser la referencia del Madrid. La bajada del rendimiento del brasileño fue una constante que duró meses y que tuvo continuidad en el arranque de esta misma temporada. Xabi Alonso, además, ha cambiado las dinámicas de Ancelotti con un sistema que incluye suplencias de los cracks y más rotaciones. Un giro que está provocando tensiones internas pero que también parece haber activado a un Vinicius que ha mejorado en las últimas semanas.

El mensaje de Mbappé y la respuesta de Vini / INSTAGRAM

Ante el Villarreal fue el más destacado y marcó dos goles, uno de penalti que le cedió Mbappé. La secuencia sirvió para escenificar una imagen de mayor unión entre los dos futbolistas. Algo que los dos jugadores se encargaron de publicitar tras el partido a través de las redes sociales. Fue Mbappé el que colgó un story en instagram, donde aparece haciendo un gesto cariñoso a Vinicius segundos antes de lanzar el penalti. A la imagen le acompaña el mensaje: "Siempre en tu barco".

El propio Vinicius le contesta: "Vamos juntos, mi hermano" con un story en la cuenta de instagram. Unas imágenes con las que parecen enviar un mensaje claro aunque los gestos de Vinicius desde haces semanas con la gestión de Xabi Alonso preocupan en el Madrid.