Otro mensaje de Mbappé después de la derrota del clásico

Después del patinazo de ayer, cuando Mbappé subió una 'historia' en Instagram animando a su equipo desde casa, pero con la imagen del 2-0 en contra en el marcador, no hizo más que alimentar la polémica que le rodea en las últimas semanas. Entre los insultos a un asistente de Arbeloa, las escapadas a Italia estando lesionado y las ausencias recientes en plena crisis del equipo, el francés no deja de echar gasolina al enfado de una afición que empieza a hartarse.

La publicación de ayer fue el punto culminante de una cadena de polémicas que refuerzan la sensación de un Mbappé desconectado de la realidad y poco implicado con su equipo. Pese al mensaje de apoyo, ni el momento ni el contexto sentaron bien al madridismo, que observaba incrédulo cómo el delantero publicaba eso mientras el equipo sufría una derrota histórica y el Barça se proclamaba campeón.

Tras una noche de fiesta y celebración en la Ciudad Condal, en Madrid el equipo tenía día libre. Y una de las sorpresas de la mañana llegó precisamente de quien no estuvo en la convocatoria ni viajó a Barcelona. Mbappé subió una foto en Valdebebas entrenando en el gimnasio, posando sonriente en una imagen compartida también en su cuenta de Instagram. La publicación llega apenas horas después de que su equipo perdiera otro clásico, el Barça certificara el título y él mismo avivara una polémica que parece no tener fin.

La 'storie' de Instagram de Mbappé / Instagram

Ahora Mbappé, enigmático, sube esta foto volviendo a entrenar, centrado en la recuperación de las molestias que aún arrastra por su lesión en la pierna izquierda de hace dos semanas. Con tres partidos por delante (Oviedo, Sevilla y Athletic) y sin títulos en juego, al equipo solo le queda el honor y, en su caso, una posible batalla personal por el 'Pichichi', que se disputa con Muriqi.

Nadie termina de entender qué está haciendo Mbappé estos últimos días ni qué pretende con esta última imagen en el gimnasio, si es una muestra de compromiso o simplemente un gesto espontáneo para apagar el incendio provocado por su desafortunada publicación de anoche. Sea como sea, a él y al resto de jugadores les llegará el momento de dar la cara el próximo jueves ante el Oviedo en la vuelta en el Bernabéu, donde se esperan abucheos más que justificados para una temporada para el olvido.