El mensaje incendiario de Vinicius tras eliminar al City

Sin palitativos. El Real Madrid ha pasado por encima del Manchester City en la vuelta de los dieciseisavos de final de la Champions League. El cuadro de Carlo Ancelotti ha salido a morder y se ha encontrado con el gol muy pronto, antes de los cuatro minutos de juego. Hattrick de Mbappé que sentenciaba la eliminatoria. Un encuentro en el Bernabéu que venía 'calentito' después de la pancarta que exhibió la afición madridista en el Etihad.

Una foto de Rodrigo con el Balón de Oro y el mensaje "stop crying your heart out". Dejad de llorar. En clara referencia a lo que sucedió en la gala, cuando Florentino Pérez ordenó a la expedición madridista cuando estaba ya embarcando hacia París que no volara al conocer que no era Vinicius el que iba a ganar el trofeo.

DIRIGIDA A FLORENTINO

En su momento se aclaró que la pancarta era dirigida a Florentino, no al futbolista brasileño. Pero, aun así, el atacante formado en el Flamengo ha querido acordarse de todo ello nada más terminar el encuentro. Aún caliente y con las revoluciones a mil después de haber ganado con superioridad al cuadro de Guardiola, el '7' ha publicado en su cuenta de 'X': "okay, okay, okay" y un icono de una cara llorando.