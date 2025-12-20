Mensaje de Florentino a los jugadores del Madrid: “No podemos caer en la autocomplacencia”

Días de muchos discursos de Navidad de los presidentes de los clubes españoles en las tradicionales comidas con los jugadores y la prensa. Florentino Pérez ha aprovechado sus últimas apariciones públicas para cargar contra el FC Barcelona y Joan Laporta, que se mueve como nadie en estas batallas dialécticas, le ha respondido con contundencia para defender los intereses de la entidad blaugrana.

En la comida de este viernes con los y las futbolistas del primer equipo masculino y femenino de fútbol y los jugadores del conjunto de baloncesto del Real Madrid, Florentino no mencionó el ‘caso Negreira’ (del que tanto ha hablado recientemente) y se centró en enviar un mensaje a todos ellos en un momento muy complicado a nivel deportivo, especialmente en el Santiago Bernabéu, con la figura de Xabi Alonso muy cuestionada. El presidente merengue apeló a la “unidad” y a los “valores con los que se ha construido nuestra historia y leyenda”.

“Hemos vivido una de las etapas más brillantes de nuestra historia, con 58 títulos en los últimos 15 años, 30 de fútbol y 28 de baloncesto. Pero en el Real Madrid no podemos caer en la autocomplacencia y cada año estamos obligados a trabajar hasta el final para seguir alimentando este sentimiento universal que es el madridismo”, reflexionó Florentino. “Aquí hay que luchar hasta el final y eso es lo que os pido, que con esta camiseta, nadie se rinda hasta el último instante de cada partido. Y que se dé todo en los terrenos de juego”, añadió, en un mensaje que deja entrever el ambiente enrarecido en el club.

"Confiamos en vuestro esfuerzo y en vuestro talento y estamos seguros de que con la unión de todos se podrán alcanzar los desafíos que estén por llegar", apuntó también el máximo dirigente del Madrid en un discurso en el que, evidentemente, también deseó a sus deportistas "unas felices fiestas en compañía de vuestras familias y seres queridos". Momentos difíciles en la casa blanca en la previa del último partido del año, con Xabi Alonso nuevamente en el ojo del huracán y ante una nueva 'final', esta noche ante al Sevilla, que puede sentenciar su futuro en el banquillo.