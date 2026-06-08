El mensaje de Enrique Riquelme tras perder las elecciones del Madrid: "Esto no acaba aquí"

Enrique Riquelme ha publicado un emotivo mensaje a través de las redes sociales pocas horas después de perder las elecciones a la presidencia del Real Madrid. El candidato libró mucha más batalla de la esperada hace unas semanas a Florentino Pérez y logró 11.814 votos, un 35%. Muy buen resultado para un empresario al que muchos socios y aficionados merengues apenas conocían cuando se anunció la convocatoria de los comicios.

Riquelme ha felicitado a Florentino y le ha tendido la mano "para abrir el debate sobre el futuro del madridismo que tantos socios han reclamado". También ha agradecido la confianza a "todos los madridistas que han apoyado una candidatura nacida desde la ilusión". "Hoy termina una campaña, pero empieza algo mucho más importante. Hemos demostrado algo que ya nadie podrá negar: hay alternativa. Hay futuro. Hay una forma diferente de construir, escuchar y poner al socio en el centro", ha celebrado.

Y es que, según el candidato, "hemos ganado todos" porque "nunca hay que tener miedo a las urnas", "a escuchar". "Esto no acaba aquí. Vamos a seguir siendo la voz de quienes creen que el Real Madrid debe seguir siendo de sus socios. El niño de la foto sigue creyendo. Y ahora somos muchos más", ha sentenciado.

A pesar de que Florentino ganó ampliamente las elecciones con un 65% de los votos, la masa social del Real Madrid dejó muy claro este domingo 7 de junio de 2026 que ya ha empezado a pensar en el futuro. Tras más de dos décadas sin comicios en el Santiago Bernabéu, uno de cada tres socios manifestó mediante su voto que le gustaría cambiar de presidente. Y esta es, sin ninguna duda, la lectura más relevante de la jornada democrática.

Enrique Riquelme ha dejado muy claro a través de su comunicado que durante el próximo mandato de Florentino ejercerá la oposición en responsabilidad de los más de 10.000 apoyos recibidos. Ya lo aviso este domingo, justo después de conocer el resultado final: "Esto no es el final, es el principio. El Madrid no volverá a estar 20 años sin elecciones. Tomamos la decisión de seguir adelante. Hemos parado la venta del club, pero hay que seguir poniendo al socio al frente de todo".