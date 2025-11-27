El 'mensaje' más contundente de Vinicius: así exige ser intocable

Kylian Mbappé fue elegido el mejor jugador del partido por los cuatro tantos que anotó ante Olympiacos, pero la realidad es que, viendo el encuentro completo, puede ser una de las pocas veces en las que un jugador hace un póker de goles y el MVP está discutido.

¿El motivo? Una actuación sobresaliente de Vinicius Jr, que recuperó su mejor versión ante el conjunto de Mendilibar y, por momentos, recordó al futbolista que fue candidato al Balón de Oro hace dos años. Un mensaje claro sobre el césped que tenía varios destinatarios.

El más evidente no es otro que Xabi Alonso. El entrenador ha tratado de aliviar la evidente tensión entre ambos con sus declaraciones a los medios, pero la realidad es que esta temporada ya le ha dejado en el banquillo en cuatro ocasiones, mientras Mbappé todavía no sabe qué se siente al empezar un encuentro de suplente.

Mbappé y Vinicius celebran uno de los goles del Real Madrid ante Olympiacos. / Petros Giannakouris / AP

El partido ante Olympiacos sirve para que el brasileño le deje muy claro al técnico que su aportación es igual o más valiosa que la de Mbappé. Sí, el francés es el finalizador y todos sabemos la importancia que tienen los goles en el fútbol, pero Vinicius es el jugador más desequilibrante de este equipo con mucha diferencia.

Si bien es cierto que hace mucho tiempo que no está a su mejor nivel, el encuentro disputado en Grecia invita a pensar que, enchufado, Vinicius sigue siendo uno de los futbolistas más diferenciales que hay en la plantilla. Por mucho que se empeñe Xabi Alonso, no hay otro en el equipo con sus condiciones. Ni Rodrygo, ni Brahim, ni ninguno de los que ha colocado en esa banda.

Vinicius se rebeló con su partido en Champions y reclamó recuperar su estatus como jugador imprescindible, ese que siempre tuvo con Carlo Ancelotti y que el nuevo entrenador madridista le había arrebatado desde su llegada.

Fue la mejor actuación del presente curso del extremo, dejando un pase con el exterior estratosférico para el primer gol de Mbappé, una jugada para regalarle el cuarto al francés y un gol que fue anulado a posteriori por fuera de juego. En definitiva, toda una declaración de intenciones cuando Xabi más lo necesitaba, con la figura del técnico muy cuestionada tras los últimos partidos y todas las informaciones acerca de su relación con el vestuario.

Tras el partido, el brasileño buscó al entrenador para darle un abrazo que puede ser muy significativo. Lo de ayer puede ser la primera piedra sobre la que tender el puente entre ambos que tanto ansía el club. Vinicius le dejó claro al técnico que, si quiere aspirar a todo, tiene que contar con él como actor principal. Ahora es el turno de Xabi Alonso para demostrar que está relación puede llegar a buen puerto y no convertirse en el gran problema del Real Madrid. Solo el tiempo dirá qué camino han decidido tomar.