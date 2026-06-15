El mensaje de Claudia Rodríguez (26 años), pareja de Marc Cucurella: "Exploto de orgullo y felicidad. Que empiece la aventura"

El Real Madrid ha confirmado la incorporación de Marc Cucurella, procedente del Chelsea, después de que los rumores sobre su llegada empezaran a circular con fuerza el día anterior.

El defensa catalán se convierte así en nuevo jugador del conjunto blanco, cerrando una etapa en Londres marcada por estabilidad familiar y crecimiento profesional.

La despedida de Londres

Antes de celebrar el fichaje, Claudia Rodríguez quiso despedirse del Chelsea con un mensaje cargado de emoción. En una historia de Instagram, publicó una fotografía acompañada de un texto en el que expresaba su gratitud hacia el club y hacia la ciudad que ha sido su hogar en los últimos años.

Cucurella, jugador del Chelsea / EFE

Entre sus palabras, destacó: "No sé cómo decir adiós a mi casa. Gracias a todos los que han formado parte de esta experiencia; me siento muy afortunada por todo lo que hemos compartido estos últimos años."

Un mensaje íntimo en el que también mencionó a sus 3 hijos y el vínculo emocional que la familia había construido en Londres.

El orgullo merengue de Claudia

Minutos después, la pareja del futbolista compartió otra imagen: una fotografía de ella misma cuando era pequeña, vistiendo una camiseta del Real Madrid. Una declaración de intenciones sencilla pero reveladora, acompañada de una frase que resume su estado de ánimo ante el nuevo capítulo profesional de Cucurella: "Exploto de orgullo y felicidad!! Que empiece la aventura."

Claudia Rodríguez, novia de Cucurella, de pequeña con la camiseta del Real Madrid / Instagram @_claurodri

La publicación confirma su histórica afición por el club blanco y su entusiasmo por ver a su pareja defender ahora esos colores.

La impaciencia previa al anuncio

La emoción de Claudia no empezó hoy. Ayer, cuando los rumores del traspaso comenzaron a tomar fuerza, dejó ver su impaciencia con varios "me gusta" en publicaciones del periodista italiano Fabrizio Romano, quien adelantaba el acuerdo entre el Real Madrid y el jugador.

Horas más tarde, el club hacía oficial el fichaje, confirmando lo que ya era un secreto a voces.

El fichaje de Cucurella abre una nueva etapa tanto para el jugador como para su familia, que regresa a España para iniciar una aventura que, a juzgar por las palabras de Claudia, llega cargada de ilusión.