El mensaje de Brahim tras fallar el penalti en la Copa África: "Me duele en el alma. Me costará recuperarme"

La historia de Brahim Díaz con la Copa África era un cuento de hadas antes de la final. Sin conseguir brillar en el Real Madrid, el marroquí utilizó su selección para reivindicarse y deslumbrar a todo un continente al mando de la anfitriona. Mientras todo se desmoronaba en Valdebeas —cambió de entrenador incluido—, Brahim vivía feliz en su país.

Pero todo cambió en la final. El famoso penalti ante Senegal cambió toda esa felicidad por tristeza. Brahim tuvo en sus botas el título para Marruecos en la última jugada de un partido muy polémico, pero tras más de 20 minutos de nervios y de amagos de retirarse del encuentro, el marroquí tiró un 'panenka' muy flojo que dio alas a Senegal.

El marroquí salió del campo llorando desconsolado tras no aprovechar la oportunidad y Regragi tuvo que sustituirlo porque se había salido mentalmente del partido. Tras una noche muy dura, Brahim sacó un comunicado en sus redes sociales pidiendo disculpas a su país:

"Me duele el alma. Soñé con este título gracias a todo el amor que me habéis dado, a cada mensaje, a cada muestra de apoyo que me hizo sentir que no estaba solo. Luché con todo lo que tenía, con el corazón por encima de todo. Ayer fallé y asumo toda la responsabilidad y me disculpo de todo corazón. Me costará recuperarme, porque esta herida no cicatriza fácilmente, pero lo intentaré. No por mí, sino por todos los que creyeron en mí y por todos los que sufrieron conmigo. Seguiré adelante hasta que algún día pueda devolveros todo este amor y ser el orgullo para mi pueblo marroquí", escribió Brahim en sus redes sociales.

Tras esta dura eliminación, el extremo volverá a Madrid para incorporarse al nuevo proyecto de Álvaro Arbeloa. Brahim deberá dejar atrás lo ocurrido en Rabat y volverse a centrar en el Madrid para salir de este duro golpe.