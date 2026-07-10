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Real Madrid

Mensaje de Bellingham a Mourinho

El inglés lleva tiempo reivindicando que su sitio en el campo es estar cerca del ataque y lo deja claro en el Mundial, igual que en su primera temporada en el Real Madrid

José Mourinho: "No es trabajar en el Real Madrid, es trabajar para el Real Madrid".

José Mourinho: "No es trabajar en el Real Madrid, es trabajar para el Real Madrid".

José Mourinho: "No es trabajar en el Real Madrid, es trabajar para el Real Madrid". / Real Madrid

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Alejandro Alcázar

Alejandro Alcázar

Jude Bellingham es el jugador de moda en Inglaterra. Su juego, pero sobre todo sus goles, tienen enardecida a la afición de su país, que está conociendo la mejor versión del jugador. Esa que mostró en su primera temporada en el Real Madrid y que tanto echa en falta su afición.

Buenas sensaciones

“¿Anotar goles de suerte? Algunos jugadores hacen cinco internadas en el área, y no consiguen ninguno y dicen ‘oh, qué mala suerte tengo’”, explicaba para intentar comunicar sus sensaciones: “Yo hago 30 internadas, y tal vez consigo u gol. Mi margen es mucho más pequeño, pero sigo intentándolo, y cuando algo sucede una y otra vez, no es suerte”.

Tuchel, que tenías dudas con el madridista, ha entendido dónde rinde mejor el jugador de Stourbridge, y la selección recoge sus frutos para colarse en los cuartos de final del Mundial. Jude ha anotado cuatro goles y ha dado una asistencia, para acompañar a Harry Kane, seis tantos y una asistencia, como goleadores de los ‘Tres Leones’.

Jude Bellingham y Harry Kane, los autores de los goles de Inglaterra ante Eslovenia.

Jude Bellingham y Harry Kane, la pareja goleadora de Inglaterra en el Mundial / Marcus Brandt / Dpa

Marcar goles es una sensación tan satisfactoria, y sé que me van a criticar por anotar los que sean fáciles, pero la verdad es que me encanta”, añadía el jugador, para dejar claro dónde se siente más a gusto. Jugar por detrás de los delanteros es su preferencia y manda un mensaje a Mourinho para que valore donde sacar máximo provecho a sus condiciones.

Goleador inesperado

En su primera temporada en el Real Madrid jugó por detrás de Vinícius y Rodrygo para enamorar a la afición y sorprender por su eficacia. Marcó 23 goles, uno menos que Vinícius, y dio 12 asistencias, una más que el brasileño, para convertirse en los jugadores más importantes del equipo. Un año mágico en el que ganaron la Champions, la Liga y la Supercopa de España.

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Sin embargo, con la llegada de Mbappé y la decisión de los entrenadores de jugar con tres delanteros casi siempre, la efectividad del inglés se vino abajo al retrasar su posición. A eso unió una lesión de hombro de la que está completamente recuperado. El objetivo es el de convencer al entrenador portugués de que cuanto más adelantado le sitúe más se beneficiará el equipo. Y, además, él será más feliz.

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