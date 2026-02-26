El mensaje de Asencio tras su caída: "Ha sido un susto"

Raúl Asencio “encogió el estómago” de los madridistas a los 75 minutos del partido de la Champions League ante el Benfica. El central canario peleaba un balón aéreo cuando chocó con Camavinga y cayó a plomo sobre el césped. Parecía un lance más, pero pronto saltaron las alarmas cuando el jugador quedó inmóvil y sus compañeros urgían asistencia médica.

Mensaje tranquilizador

Tras varios minutos, los médicos del Real Madrid le protegieron con un collarín y fue evacuado en ambulancia a un hospital cercano, donde quedó internado. Las pruebas descartaron una lesión grave que el propio jugador se encargó de dar a conocer. "Es algo del cuello, no parece grave", escribía en su cuenta de Instagram.

Confirmaba las impresiones iniciales ofrecidas por el técnico blanco, Álvaro Arbeloa, tras el partido. “No parece grave, se ha ido al hospital y esperemos que solo sea un susto”, señalaba, relatando el mal momento que se vivió en el banquillo: “Ha sido un buen golpe, verlo salir en camilla... Se nos ha encogido el estómago y parece que no va a ser nada”.

Dos horas hospitalizado

Afortunadamente, así fue. Asencio completaba su mensaje tranquilizador en redes sociales. “Es algo del cuello, no parece grave”, comunicaba pasada la medianoche: "¡Gracias por todos los mensajes de ánimo! Ha sido solo un susto. Vamos a por la siguiente ronda. ¡¡¡HALA MADRID!!!".

Asencio abandonaba el hospital poco después, a la 1:25 de la madrugada con destino a su domicilio, tras superar las pruebas a las que fue sometido durante más de dos horas en el centro hospitalario y bajo la supervisión del jefe de los servicios médicos del club, Niko Mihic.