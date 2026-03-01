Mensaje de Arbeloa a la plantilla del Madrid: "No entiendo de futbolistas que no dan el máximo por el club"

La lesión de Kylian Mbappé sigue marcando la actualidad del Real Madrid. El conjunto merengue, sin margen de error en LaLiga al estar a cuatro puntos del FC Barcelona y emparejado con el Manchester City en la Champions League, necesita que su principal estrella se recupere tan rápido como sea posible de sus problemas en la rodilla izquierda. Álvaro Arbeloa no podrá contar con el francés durante las próximas tres semanas por culpa de una lesión que genera mucha incertidumbre en el Santiago Bernabéu.

En la rueda de prensa previa al duelo contra el Getafe que cerrará la jornada 26 de la competición doméstica, Álvaro Arbeloa dejó claro que los servicios médicos blancos tienen "muy claro lo que le pasa" a Mbappé y que no hay improvisación en su hoja de ruta. "Queremos que se recupere de estas molestias para que vuelva con confianza. Jugará cuando esté al 100% y se encuentre totalmente recuperando. Ahora es mejor no dar plazos e ir viendo cómo se va encontrando. Iremos decidiendo en función de esto", declaró.

Cuestionado por el hecho de que la cercanía del Mundial del próximo verano 'invite' a Mbappé o cualquier otro futbolista de la plantilla a no forzar y extremar la precaución, Arbeloa lanzó un contundente aviso a navegantes: "No entiendo otra cosa que dar todo lo que tenía por mi club y, después, darlo todo por la Selección. No entiendo de futbolistas que guardan fuerzas, no meten la pierna, tienen miedo a lesionarse o están pensando en otra cosa que no sea dar el máximo por el Real Madrid. No hay mejor manera de prepararse que rendir en tu equipo".

El técnico merengue, que definió la eliminatoria continental ante el City de Guardiola como "apasionante", se mostró satisfecho con "la concentración y las ganas" de su equipo para enfrentarse a un Getafe "con un gran entrenador [José Bordalás] que sabe sacar lo mejor de sus jugadores". "Hace jugar a los equipos a su estilo. No tiene mucho el balón, pero defiende muy bien. Está muy trabajado y esto es lo mejor que se puede decir de un entrenador", añadió sobre el míster azulón.

"Rodrygo debe ser importantísimo"

Arbeloa, que siguió el partido del Barça contra el Villarreal "como veo todos los partidos de todos los equipos que puedo", no quiso adjudicarse el mérito al crecimiento de Vinicius Jr desde su llegada. "No sé si he tocado alguna tecla... El mérito es suyo, que es un futbolista fantástico. Yo le doy mucha confianza y cariño y le pido a sus compañeros lo busquen para aprovechar sus cualidades. Es un jugador determinante, fundamental. Como entrenador trabajo para que le encontremos en muchas situaciones en el campo", argumentó.

Entre otras cuestiones, el entrenador del Madrid apuntó que Rodrygo, ya recuperado, "debe ser importantísimo, decisivo y fundamental en las tres posiciones de ataque" en el tramo decisivo de la temporada; y destacó la "personalidad" de Thiago Pitarch. "No se siente presionado cuando lo está. Entiendo que la gente se extrañe por su debut en Champions, pero si lo hace es porque tengo confianza total en él. En una final le hubiese sacado igual. Los chicos de la cantera lo tienen fácil para saber qué quiero de ellos. Va a seguir disfrutando de oportunidades, es un gusto", sentenció sobre el canterano.