El mensaje de Arbeloa a Mbappé cuando rechazó al Real Madrid: "Se ha equivocado; ni la historia ni los sueños se compran"

En el fútbol hay frases que envejecen mal… y otras que ganan valor con el tiempo. La de Álvaro Arbeloa sobre Kylian Mbappé en 2022 pertenece claramente al segundo grupo.

Hay que situarse en mayo de hace cuatro años. El delantero francés acababa de cerrar su renovación con el Paris Saint-Germain cuando todo apuntaba a su fichaje por el Real Madrid. Un giro de guion que sacudió al madridismo y al propio vestuario blanco.

Nasser Al-Khelaifi y Kylian Mbappé cuando oficializaron su renovación hasta el 2025. / Christophe Petit Tesson / EFE

En ese contexto, en una entrevista concedida a El Mundo, Arbeloa dejó una reflexión llamativa lanzándole un mensaje directo al jugador francés: "Pues le recordaría que en la final se enfrentan no sólo los dos mejores equipos del momento sino los dos mejores clubes del mundo (Liverpool y Real Madrid). Que lo son por la historia. Y ni la historia ni los sueños se pueden comprar. En mi opinión Mbappé se ha equivocado. Y algún día se dará cuenta. Me cuesta entender que alguien vea pasar su sueño por delante, un sueño de niñez, y no se monte en él".

Por aquel entonces, el exfutbolista era embajador del Real Madrid y entrenador en la cantera. Aquella no fue la única frase destacada que dejó Arbeloa en la entrevista. El actual entrenador madridista también dejó halagos a Ancelotti y Xabi Alonso, por aquel entonces entrenador del filial de la Real Sociedad, y afirmó que no se arrepentía de su apoyo incondicional a Mourinho.

Álvaro Arbeloa, en sala de prensa. / Dennis Agyeman / AFP7 / Europa P / Europa Press

"Qué va, para nada. Hice las cosas con la conciencia tranquila de ser fiel a mi club, a mis compañeros y a mi entrenador, que es lo que tiene que hacer un jugador del Real Madrid. Además estoy muy orgulloso de poder seguir llamando amigo José. Recuerdo que mucha gente decía: 'Cuando se vaya Mourinho, va a dejar esto como un solar'. Pues mira, bendito solar que dejó José... No es quitar mérito a Carletto o Zidane decir que el trabajo de Mou sentó las bases de lo que conseguimos después", explicó.

De la crítica al banquillo

Cuatro años después, el contexto ha cambiado por completo. Arbeloa ya no es una voz externa o un exjugador opinando en medios: es el entrenador del Real Madrid. Y Mbappé, ahora sí, viste de blanco. El cruce de caminos añade una capa extra de interés a aquellas palabras, especialmente porque el técnico se ha convertido en uno de los principales defensores del futbolista.

Sin ir más lejos, Arbeloa ha defendido públicamente al delantero francés, al que ha llegado a calificar en varias ocasiones como “el mejor jugador del mundo”, además de insistir en la importancia de su recuperación y su papel dentro del equipo.