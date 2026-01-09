Real Madrid
El menosprecio de Vinicius que originó el comentario de Simeone
El delantero brasileño, según denuncia el Atlético de Madrid, provocó al banquillo rojiblanco antes de que el 'Cholo' le dijese la frase viral sobre Florentino Pérez
Los derbis madrileños acostumbran a ser de alta tensión y lo son aún más cuando en juego está el pase a la final de la Supercopa. Eso no exime que los protagonistas en el terreno de juego tengan una actitud provocadora, chulesca y menospreciable, como la que ya nos tiene malacostumbrados Vinicius. El brasileño, del cual ya empieza a estar harto su propia afición habiéndole pitado en los dos últimos partidos al ser sustituido, se las ha tenido con rivales, entrenadores, árbitros, público.... Y en la semifinal de dicho torneo entre Real Madrid y Atlético, evidentemente, no fue una excepción y el delantero volvió a estar en el ojo del huracán.
Vinicius, que estaba más activo fuera del campo que dentro, se acercó a la banda para hablar con Simeone y el técnico argentino le dijo: "Te va a echar Florentino, 'acordáte' de lo que te digo". Una frase que dejó al brasileño durante unos segundos más pendiente del argentino que de donde estaba la pelota, tal y como captaron las imágenes de Movistar +.
Sin embargo, el Atlético de Madrid alega que fueron las provocaciones y los comentarios de Vinicius los que provocaron la reacción del 'Cholo'. Un disparo de Julián Álvarez se estrelló en la mano de Rüdiger y el banquillo colchonero reclamó penalti por dicha acción. Al ver estas reclamaciones, Vinicius, con su habitual actitud chulesca, se acercó a la zona y dijo: "sí, sí, os van a pitar penalti". Simeone lo escuchó y, lejos de calmar la situación, el brasileño insistió, nuevamente: "tranquilo, te pitan penalti ahora".
Unos comentarios que no le gustaron nada al técnico rojiblanco y que acabó cayendo en la provocación del futbolista y siendo señalado por todos los sectores. Y el culebrón, por sorprendente que parezca, no acabó aquí. El brasileño contestó en las redes sociales un post con el video de su pique atacando y recordando los últimos resultados al argentino: "Has perdido otra eliminatoria".
