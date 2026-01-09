El menosprecio de Vinicius que originó el comentario de Simeone

Los derbis madrileños acostumbran a ser de alta tensión y lo son aún más cuando en juego está el pase a la final de la Supercopa. Eso no exime que los protagonistas en el terreno de juego tengan una actitud provocadora, chulesca y menospreciable, como la que ya nos tiene malacostumbrados Vinicius. El brasileño, del cual ya empieza a estar harto su propia afición habiéndole pitado en los dos últimos partidos al ser sustituido, se las ha tenido con rivales, entrenadores, árbitros, público.... Y en la semifinal de dicho torneo entre Real Madrid y Atlético, evidentemente, no fue una excepción y el delantero volvió a estar en el ojo del huracán.

Vinicius, que estaba más activo fuera del campo que dentro, se acercó a la banda para hablar con Simeone y el técnico argentino le dijo: "Te va a echar Florentino, 'acordáte' de lo que te digo". Una frase que dejó al brasileño durante unos segundos más pendiente del argentino que de donde estaba la pelota, tal y como captaron las imágenes de Movistar +.

Sin embargo, el Atlético de Madrid alega que fueron las provocaciones y los comentarios de Vinicius los que provocaron la reacción del 'Cholo'. Un disparo de Julián Álvarez se estrelló en la mano de Rüdiger y el banquillo colchonero reclamó penalti por dicha acción. Al ver estas reclamaciones, Vinicius, con su habitual actitud chulesca, se acercó a la zona y dijo: "sí, sí, os van a pitar penalti". Simeone lo escuchó y, lejos de calmar la situación, el brasileño insistió, nuevamente: "tranquilo, te pitan penalti ahora".

Unos comentarios que no le gustaron nada al técnico rojiblanco y que acabó cayendo en la provocación del futbolista y siendo señalado por todos los sectores. Y el culebrón, por sorprendente que parezca, no acabó aquí. El brasileño contestó en las redes sociales un post con el video de su pique atacando y recordando los últimos resultados al argentino: "Has perdido otra eliminatoria".