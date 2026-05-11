Mendy, operado con éxito: estará entre cuatro y cinco meses de baja

Ferland Mendy pasó por quirófano con éxito este lunes en Lyon. El lateral izquierdo del Real Madrid fue operado de la grave lesión sufrida ante el RCD Espanyol, un partido en el que apenas pudo aguantar diez minutos sobre el terreno de juego antes de verse obligado a pedir el cambio. Las pruebas médicas confirmaron la rotura del tendón proximal del recto femoral de la pierna derecha.

La intervención corrió a cargo del doctor francés Bertrand Sonnery-Cottet, uno de los especialistas de referencia en el fútbol europeo. Precisamente, el mismo médico al que acudió recientemente Kylian Mbappé tras sus problemas de rodilla y el desacuerdo con el diagnóstico inicial recibido por parte de los servicios médicos madridistas. En el club blanco mostraron plena confianza en el proceso de recuperación diseñado para Mendy, aunque los plazos todavía no quedaron completamente definidos.

En un primer momento, desde la COPE se deslizó que la lesión podía ser incluso más grave de lo esperado y que el tiempo de baja podría acercarse al año. Sin embargo, tras la operación y las últimas valoraciones médicas, el escenario más probable pasó a ser una ausencia de entre cuatro y cinco meses. De confirmarse esos plazos, Mendy podría reaparecer entre finales de septiembre y octubre.

Lo que sí quedó claro fue que el internacional francés no volverá a jugar en lo que resta de temporada. Otro contratiempo importante para un futbolista cuya etapa en el Madrid está marcada por la irregularidad física.

El lateral francés tiene uno de los salarios más elevados de la plantilla y, además, sigue teniendo contrato hasta 2028. Esa combinación entre ficha alta, historial físico preocupante y larga vinculación contractual dificulta enormemente una posible salida en el mercado.

Los números de Mendy reflejan perfectamente su calvario físico. El francés apenas disputó 452 minutos durante el curso, repartidos en cinco encuentros de Liga, tres de UEFA Champions League y uno de Supercopa de España. Desde el inicio de la temporada 2022/23, además, se perdió 84 partidos entre club y selección debido a diferentes problemas físicos.