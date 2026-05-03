Mendy, lesionado: da igual cuándo lo leas

Lo de Mendy es un drama. El lateral francés salió en el once inicial que Álvaro Arbeloa propuso ante el Espanyol para evitar el alirón del Barça, pero duró solo diez minutos. En una carrera hacia su propia portería no resistió el esfuerzo y su musculatura, una vez más, dijo basta. No es la primera vez, ni la segunda, ni la tercera, ni... Lo de Mendy es un auténtico drama.

El defensa puede consolarse con el hecho de que en el Real Madrid esta temporada es algo muy habitual romperse. De hecho, se trata de la lesión número 56 entre todos los futbolistas que forman parte de la plantilla blanca. El método Pintus, preparador físico vitoreado de forma repetida por el entorno madridista, da la sensación de que no acaba de ser demasiado beneficioso para los intereses del equipo que antes dirigía Xabi Alonso y ahora lidera Arbeloa.

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El caso de Mendy, sin embargo, es especialmente sorprendente porque la de este domingo supone su quinta lesión, todas ellas musculares. Son ya 29 partidos los que se ha perdido con su equipo el francés, una cifra inasumible para cualquier equipo. A ellos deberá sumar ahora algunos más. Veremos si se pierde lo que queda de temporada. Tampoco sería una grave pérdida para un proyecto que, por segundo año consecutivo, no huele títulos importantes.

Lo que es evidente es que algo deberán revisar los responsables del conjunto madridista porque perder a tantos futbolistas a causa de las lesiones, algo cada día más frecuente, supone minimizar las opciones de éxito del proyecto. Mendy, eso sí, es un sospechoso habitual. Lo demuestra el hecho de que en su etapa como jugador blanco ya sufrido ya un total de dieciséis contratiempos en forma de lesión.