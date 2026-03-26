Mendy y Fran García cuestionan al sobrevalorado Carreras

Álvaro Carreras está provocando más dudas de las esperadas. Una apuesta decidida del Real Madrid para reforzar una banda que tenía cubierta con Mendy y Fran García. El nuevo lateral es un compendio de ambos, defiende y ataca bien, pero sus condiciones han sido sobrevaloradas con el paso de los partidos y ha abierto la puerta a la competencia de sus dos compañeros.

El ex del Benfica convenció a todos con sus primeras actuaciones. La opinión general avalaba la apuesta del Madrid por recuperar al canterano. Los 50 millones de euros pagados al Benfica compensaban la inversión, pero el jugador ha ido a menos con actuaciones que han descubierto sus debilidades. Como diría Ancelotti cuando definió a Nacho, Carreras no es un defensa pesimista, al contrario.

Arbeloa busca rendimiento y con el gallego han aparecido las dudas. Contó con él en sus primeros partidos pese a que alternó buenos con malos partidos. El técnico se vio obligado a recurrir a Mendy y Fran García en los tres encuentros en los que Carreras fue baja, uno por sanción y dos por lesión.

Convencen

El técnico blanco eligió a Mendy y luego a Fran y ambos cumplieron con sus misiones defensivas, dando el nivel exigido. Primero apostó por Mendy, que reaparecía ante el Celta tras superar una lesión que le tuvo apartado del equipo 170 días. Rindió a gran altura y también en el siguiente partido ante el City, pero otra lesión le impidió jugar el segundo tiempo.

Mendy reapareción ante el Celta y convenció a Arbeloa / EFE

Arbeloa puso a Fran García por el francés ante los de Guardiola y cumplió con su misión. Tanto que decidió alinearlo en los siguientes tres partidos, los dos últimos en el Etihad, en la vuelta ante el City, y en el derbi, pese a tener a Carreras recuperado en el banquillo.

Elige a Mendy

El plan de futuro de Arbeloa para la banda izquierda pasa por recuperar la mejor versión de Mendy y fortalecer defensivamente el carril para los partidos importantes, dándole descanso en los de menos trascendencia. Para ello, el francés tiene que recuperarse de la última lesión y volver a su mejor nivel.

Esto significa que el lateral francés le gana la partida a Carreras, que competiría con Fran en los partidos de menos trascendencia. El gallego se ha confiado demasiado, se ha creído dueño del puesto en un equipo en el que si hay un entrenador que respeta la meritocracia, como es Arbeloa, acabas en el banquillo, y más si en los entrenamientos no te esfuerzas.