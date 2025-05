Mendy no encaja en la propuesta táctica de Xabi Alonso

Ferland Mendy pierde el escudo que le proporcionaba Carlo Ancelotti, al que calificó en más de una ocasión como “el mejor lateral izquierdo defensivo del mundo”. De hecho, renovó la temporada pasada hasta 2028, mejorando su salario, a petición del italiano, que lo consideraba una pieza indispensable para sus esquemas. Ese estatus de privilegio cambia con la llegada de Xabi Alonso.

Tres centrales

El técnico guipuzcoano tiene bien definido su estilo con tres centrales y dos carrileros largos. Dos laterales flexibles capaces de defender, crear y atacar y Mendy no cumple con esas premisas. Defensivamente, es una roca, un lateral difícil de superar, comprometido con su papel, que desempeña como el que mejor cuando no está lesionado, su talón de Aquiles.

Sin embargo, no da el perfil en esa faceta creativa y mucho menos ofensiva. Técnicamente es un buen jugador, correcto, sin alardes, pero no tiene la visión de juego y ese oficio ofensivo que exige el tolosarra a los carrileros, parte importante de su apuesta táctica. Puede ser un recurso, pero no una necesidad. En ese sentido, Fran García cumple mejor con el perfil.

El fichaje de Carreras

El canterano es defensivamente inferior al francés, pero su proyección ofensiva si encaja en lo que quiere el nuevo técnico blanco. Tampoco cumpliría al cien por cien con esa faceta creativa para sumarse al centro del campo y circular el balón, pero sí se acercaría más a las prestaciones que ofrece su compañero.

Por todo ello, el club busca otro carrilero zurdo que cumpla con las necesidades tácticas que precisa Alonso. El Madrid negocia con el Benfica el traspaso de Álvaro Carrera, al que quiere sumar al equipo lo antes posible para que juegue el Mundial de Clubes. Su llegada deja en el aire la continuidad de Mendy o Fran García, uno de ellos sobra, aunque ambos tienen contrato en vigor.