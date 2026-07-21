Mendy avanza en su recuperación y regresa al césped de Valdebebas

La sesión de entrenamiento de este martes en la Ciudad Real Madrid dejó noticias positivas para la enfermería blanca. La principal estuvo protagonizada por Ferland Mendy, que continúa avanzando en su recuperación y volvió a trabajar sobre el césped de Valdebebas tras la operación a la que fue sometido al final de la pasada temporada.

El lateral francés completó una jornada dividida entre el gimnasio y el trabajo específico en el exterior, donde realizó ejercicios individuales bajo la supervisión de los recuperadores del club. Aunque todavía se ejercitó en solitario y sin balón, su regreso al terreno de juego supone un paso importante dentro de un proceso de recuperación que avanza según los plazos establecidos.

En el Real Madrid mantienen la cautela y no quieren correr riesgos con un futbolista que ha sufrido varios problemas físicos en las últimas temporadas. La prioridad es que complete todas las fases de la rehabilitación sin contratiempos. La previsión sigue situando su regreso a la competición entre septiembre y octubre de 2026, aunque los servicios médicos prefieren no fijar una fecha concreta y evaluar su evolución semana a semana.

Una lesión que preocupó

La lesión se produjo el pasado 3 de mayo, durante el encuentro de LaLiga frente al Espanyol en el RCDE Stadium. Mendy apenas pudo disputar los primeros minutos del partido antes de echarse la mano a la parte posterior del muslo derecho y solicitar el cambio, visiblemente afectado.

Mendy se lesiona en el partido ante el Espanyol / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Las pruebas posteriores confirmaron una grave lesión en el tendón del recto femoral de la pierna derecha, una dolencia que obligó al francés a pasar por el quirófano. En un primer momento, la gravedad del percance generó un importante pesimismo y llegaron a surgir informaciones que apuntaban a que el defensa había llegado a plantearse una retirada prematura. Sin embargo, la operación fue un éxito y ese escenario quedó completamente descartado.

Lunin, al margen por una leve sobrecarga

La otra novedad de la mañana fue la ausencia de Andriy Lunin en el trabajo grupal. El guardameta ucraniano siguió un plan específico debido a una leve sobrecarga muscular, una situación que no genera preocupación dentro de la entidad madridista.

Desde Valdebebas transmiten tranquilidad y aseguran que se trata de una medida preventiva para evitar cualquier riesgo en plena pretemporada. Salvo sorpresa, Lunin podrá reincorporarse al grupo en los próximos días y todo apunta a que estará disponible para el encuentro de entrenamiento que el Real Madrid disputará este viernes frente al AD Alcorcón, tal y como informó Arancha Rodríguez.

Mientras tanto, el conjunto dirigido por José Mourinho continúa acumulando sesiones de trabajo para llegar en las mejores condiciones al inicio de la temporada, con especial atención a la recuperación progresiva de los jugadores que arrastran problemas físicos.