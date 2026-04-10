Mendy asoma como refuerzo clave para Múnich

Ferland Mendy vuelve a escena como 'el fichaje primaveral' para el Real Madrid. El lateral francés tendrá minutos esta noche ante el Girona FC, tal y como confirmó su técnico, con la mirada puesta en un objetivo mayor: llegar en condiciones al decisivo duelo de vuelta frente al FC Bayern Munich en Múnich el próximo miércoles. Sus sensaciones serán determinantes, y desde el club blanco cruzan los dedos para que la respuesta física sea positiva.

UN TALISMÁN CON POCOS MINUTOS

Los números, aunque escasos, hablan por sí solos: Mendy ha disputado únicamente cuatro partidos en lo que va de año, y todos elloshan sido saldados con victoria. Una estadística que refuerza su condición de futbolista fiable en momentos concretos, aunque su presencia haya sido intermitente.

Mendy reapareción ante el Celta y convenció a Arbeloa / EFE

AUSENCIAS QUE PESARON EN EUROPA

Posiblemente sea casualidad, pero en las dos últimas eliminaciones del conjunto blanco en la Champions League —ante el Arsenal FC y el Manchester City FC— el francés no estuvo disponible. Su ausencia dejó al equipo sin uno de sus principales baluartes defensivos, un perfil difícil de reemplazar en partidos de máxima exigencia. Cuando el Madrid sufre esos vendavales del equipo rival en europa y termina saliendo impune, siempre aparece la imagen de Ferland Mnedy, un reflejo de sosiego en medio de la tempestad.

Mendy salvando bajo palos la sentencia del City / Marca

Porque si algo define a Mendy es su solidez. Un muro en defensa, capaz de neutralizar a extremos de primer nivel. Con el paso de los años, ese déficit en ataque ha quedado en segundo plano para el madridismo, — quienes le exigían mayor aporte en ataque — gracias a su fiabilidad atrás, un valor que en noches grandes se vuelve imprescindible.

DE TERCER LATERAL A PIEZA IMPRESCINDIBLE

A sus 30 años, entre sus lesiones y la llegada de nuevos perfiles como el prometedor Carreras, todo apuntaba a que partiría como tercer lateral en la rotación. Sin embargo, el fútbol ha dado un giro inesperado: hoy, el madridismo ruega por su presencia en el que puede ser el partido más importante de la temporada.

Ferland Mendy, con muchos problemas de lesiones / VALENTI ENRICH

EL RETO DE "BAILAR CON LA MÁS FEA"

Si finalmente llega a Múnich, el desafío será mayúsculo. Enfrente estará Michael Olise, el extremo francés que más problemas generó en el partido de ida. Partiendo desde el flanco derecho y buscando constantemente el carril interior, Olise castigó con conducciones eléctricas y desbordes continuos. A Carreras lo volvió loco; ahora, el turno sería para Mendy.

Olise fue una pesadilla para un vulgar Carreras / EP

En el vestuario lo conocen como “el General Fefé”. Juega poco, sí, pero cuando aparece, deja huella. Su regreso, aunque sea progresivo, representa una de las mejores noticias posibles para un equipo que se juega la temporada en 90 minutos. Porque hay futbolistas que no necesitan continuidad para ser decisivos. Y Mendy, cuando está, siempre suma.