Mendilibar: "No le puedo dar ningún consejo a Xabi Alonso"

En la previa del duelo de Champions contra el Real Madrid, José Luis Mendilibar analizó el encuentro desde la sala de prensa del Georgios Karaiskakis. El entrenador del Olympiakos afronta el partido con prudencia, consciente del nivel del rival incluso con bajas importantes.

Sobre las ausencias del conjunto blanco, incluido Courtois, Mendilibar restó relevancia a la idea de que el encuentro pueda ser una oportunidad excepcional para su equipo: “Una cosa es que lo decís vosotros y otra lo que pensamos los que estamos dentro. Sabemos que es un partido complicado: da igual qué alineación saque el Madrid. Son todos grandes jugadores y no nos van a dar ninguna facilidad: lo vamos a tener que ganar nosotros”.

En cuanto al momento de su equipo, el técnico valoró el crecimiento mostrado pero insistió en que el reto de este miércoles será mayor: “Estamos bien, pero nos enfrentamos a equipos —y mañana más todavía— que son muy buenos. Muchas veces no tienen por qué jugar bien para generarte peligro. Tenemos que estar concentrados los noventa minutos. Intentar jugar como jugamos contra el PSV, pero a última hora también nos pudieron empatar. La cosa es hacer lo que creemos que tenemos que hacer y, a partir de ahí, tener sobre todo concentración para que el rival en ningún momento nos pueda sorprender”.

Cuestionado por la posibilidad de sorprender al Madrid con una defensa marcada por las bajas, el entrenador lo descartó: “No creo que vayamos a sorprender con nada de lo que hagamos porque ellos ya saben lo que vamos a hacer, al igual que nosotros creemos que podemos saber cómo van a jugar ellos. Trataremos de ser mejores y, si podemos ser el primer equipo que ataque y dispare a portería contraria, mucho mejor. Eso nos dará confianza. Pero sabemos que al final no siempre gana el que mejor juega o más veces llega. Hay que tratar de aprovechar las ocasiones”.

Respecto a si el encuentro es de vida o muerte, Mendilibar rebajó la carga dramática: “En el fútbol vida o muerte creo que no hay. Si perdemos será difícil quedar entre los 24 primeros. Si ganamos tendremos opciones. Hablaremos con los jugadores de hacer nuestro partido. Estos rivales de tanta calidad no puedes cometer un solo error porque lo aprovechan. Que nos ganen porque son mejores, no porque cometamos errores que puedan aprovechar ellos”.

Xabi Alonso, ¿cuestionado?

También fue preguntado por la relación de Xabi Alonso con sus jugadores y el episodio con Vinícius en el Clásico: “Hace mucho tiempo de eso y ya no me acuerdo. Es lo que pasa en el Madrid y en cualquier equipo grande: cuando hay dos resultados malos empieza a haber problemas aunque no los haya. Se empiezan a decir cosas. Pero tanto los jugadores como Xabi saben de qué va esto. Están mal, pero van líderes, entonces no estarán tan mal".

Cuestionado de nuevo sobre el técnico, dijo: "Seguro que Xabi está fuerte dentro del club y no va a tener problemas para seguir y dar todo lo que tiene. Es un grandísimo entrenador ¿Se le está cuestionando o le cuestionáis? ya lo has dicho todo. No le puedo dar ningún consejo a Xabi”. Por último, dejó un momento de ironía al hablar de Mbappé y de cómo frenarlo: “Está parado, ¿no? Si lleva tres sin marcar, que siga así”.