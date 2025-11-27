Mendilibar desmonta al Madrid con dardo incluido: "Solo ocho defienden y corren"

El Real Madrid salió triunfador en Atenas gracias a una actuación estratosférica de Vinicius y Mbappé. Sin embargo, el extraordinario potencial ofensivo de los blancos con sus dos jugadores de ataque contrastó con las dificultades para defender ante el equipo griego, que gozó de muchas ocasiones y que en la recta final pudo empatar el partido.

El partido dejó un escenario en el que se pudieron ver las virtudes y los defectos del equipo madridista. A pesar de una victoria balsámica, Xabi Alonso tiene mucho trabajo por delante, algo que José Luis Mendilibar, técnico de Olympiacos, se encargó de dejar claro una vez terminó el encuentro.

El técnico del conjunto griego dio la clave del partido y una pista importante a los próximos rivales del Real Madrid, que podrían aprovecharse tácticamente de una costumbre que tienen los atacantes del equipo blanco.

Xabi Alonso y Kylian Mbappé conversan durnate el partido de Champions ante Olympiacos / Petros Giannakouris / AP

“Los dos de arriba nos han hecho mucho daño, pero porque descansan mucho cuando nosotros tenemos el balón y son los otros ocho los que tratan de defender y de correr. Entonces, cuando recuperan el balón, están frescos para hacerte daño a la espalda”, explicó Mendilibar, refiriéndose a Vinicius y Mbappé.

Los dos atacantes fueron una pesadilla para los griegos, pero su poco repliegue, más allá de ofrecerles descanso, también supone un déficit en la presión del Madrid, que pocas veces fue efectiva y permitió que Olympiacos se plantara en campo rival con suma facilidad durante muchos minutos.

Vinicius, en el partido ante Olympiacos / Thanassis Stavrakis / AP

Se trata de un arma de doble filo que puede generar muchas ventajas para el Madrid una vez recuperan la pelota y los dos delanteros están frescos, pero que, tal y como se vio a lo largo de la temporada pasada, cuando esto ya ocurría de manera recurrente, también da muchas facilidades al conjunto que está en frente.

“Han pasado demasiadas cosas. Una locura. Hemos empezado bien, con el gol, pero nos han levantado el partido con tres goles en siete minutos. Hemos podido pelearlo en el segundo tiempo y hemos terminado acorralando al Madrid y generando peligro y ocasiones para poder empatar”, analizó el entrenador del equipo griego.

Mendilibar también se mostró muy orgulloso del trabajo de sus pupilos: “Parecía que estábamos muertos porque nos han hecho tres goles con muy poco. Ahí te das cuenta de que estás jugando contra los mejores del mundo. En el segundo tiempo salimos de otra forma, a pelearlo. Tuvimos nuestras opciones y sabiendo que metiendo balones al área teníamos opciones de rematar y de hacer gol”.

“Hemos hecho lo que hemos podido. No hemos bajado los brazos en ningún momento y eso es lo más importante para nosotros”, concluyó sobre el encuentro.