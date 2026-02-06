Mendes complica el fichaje del deseado Kees Smit

En menos de un año, el valor de mercado de Kees Smit se ha catapultado. Según la web Transfermarkt, desde diciembre de 2024 hasta diciembre de 2025 la tasación del futbolista ha pasado de los 2 millones de euros a los 22 millones de euros.

Una cifra que, si bien es considerable, sigue muy por debajo del precio que el AZ Alkmaar aspira a lograr por el traspaso de una de las joyas del fútbol neerlandés. Tras no dejarle salir en el último mercado veraniego, el conjunto holandés es consciente de que no podrá retenerle en el próximo, por lo que se prepara para lograr la mayor venta de su historia.

Kees Smit, en un partido con el AZ Alkmaar / KOEN VAN WEEL / EFE

Son muchos los clubes que vigilan de cerca al futbolista, pero ninguno con la repercusión del Real Madrid. Las condiciones que ha mostrado Smit en su todavía corta carrera profesional casan a la perfección con las necesidades del conjunto blanco. Ante la imposibilidad de fichar a futbolistas como Vitinha o Enzo Fernández por un tema económico, el equipo madridista tiene que centrarse en jugadores de un escalón inferior, pero con potencial para ser primeras espadas dentro de la plantilla.

La aparición de Jorge Mendes

A pesar de que Kees Smit tiene su propio agente, ha sido el propio AZ Alkmaar el que ha solicitado en las últimas semanas la mediación del superagente Jorge Mendes en la venta del jugador. Aunque se desconocen los términos exactos del acuerdo, el portugués ha sido contratado con el objetivo de que el traspaso alcance una cifra récord.

El AZ Alkmaar no ha sido el único conjunto neerlandés que ha solicitado los servicios de Mendes. El NEC Nijmegen ha hecho lo propio para vender al jugador japonés Kodai Sano por la cifra más alta posible. La directiva del club viajó a la sede de Gestifute en Oporto para una extensa reunión, tal y como confirmó el medio AD (Países Bajos).

Jorge Mendes, en Montjuïc / EFE

Los dos conjuntos están acostumbrados a vender a sus futbolistas a los grandes equipos del país, pero con la contratación de Jorge Mendes apuntan mucho más alto, buscando un punto de conexión con los grandes equipos del continente y, en consecuencia, traspasos más importantes.

La entrada de Jorge Mendes encarece la operación, lo que supone una añadir ciertas dificultades para el Madrid. El AZ Alkmaar aspira a una venta que alcance los 60 millones de euros entre fijo y variables, una cifra muy alta que, vista la forma de proceder del equipo blanco en el mercado, será necesaria reducir para poder llegar a un acuerdo.

Florentino Pérez en el palco del Santiago Bernabéu / EFE

Por otro lado, la relación entre Mendes y el Real Madrid no es la mejor desde hace unos años. Tras ser un agente importante en la década pasada con operaciones como las de Cristiano Ronaldo, Mourinho, Di María o James Rodríguez, su influencia en los negocios del club fue disminuyendo.

El equipo que preside Florentino Pérez no quedó especialmente contento con la resolución del caso Leny Yoro, que terminó fichando por el Manchester United. Tampoco con que Paulo Iago, una de las joyas de la cantera, abandonará el Madrid para irse al Sporting de Portugal.

A pesar de las desavenencias, al conjunto de la capital española no le quedará otra que acercar posturas con el agente y realizar un desembolso considerable para fichar a Kees Smit. La operación se complica por momentos.