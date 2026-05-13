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Los mejores memes de la rueda de prensa de Florentino Pérez: "Los está esperando en el parking"
Los usuarios de la red social de Elon Musk se cachondearon de la rueda de prensa del presidente del Real Madrid
La rueda de prensa de Florentino Pérez no dejó indiferente a nadie. El presidente del Real Madrid podía dar la cara para hablar del mal momento que atraviesa el equipo dirigido por Álvaro Arbeloa, pero decidió atacar a la prensa, especialmente al ABC, quien informó que el mandatario "estaba cansado" de dirigir el club. Solo al entrar a la rueda de prensa, Florentino Pérez dijo: "No voy a dimitir".
Las declaraciones del presidente del club blanco están dando la vuelta al mundo y como suele ocurrir en estos casos, las redes sociales no tardaron un instante en reaccionar. De inmediato, X, antes conocido como Twitter, se llenó de comentarios y bromas sobre las palabras de Florentino Pérez.
La relación del presidente con el ABC, al descubierto:
Los jugadores del Barça entran en escena:
El móvil de Florentino Pérez, protagonista:
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