Los mejores memes de la rueda de prensa de Florentino Pérez: "Los está esperando en el parking"

La rueda de prensa de Florentino Pérez no dejó indiferente a nadie. El presidente del Real Madrid podía dar la cara para hablar del mal momento que atraviesa el equipo dirigido por Álvaro Arbeloa, pero decidió atacar a la prensa, especialmente al ABC, quien informó que el mandatario "estaba cansado" de dirigir el club. Solo al entrar a la rueda de prensa, Florentino Pérez dijo: "No voy a dimitir".

Las declaraciones del presidente del club blanco están dando la vuelta al mundo y como suele ocurrir en estos casos, las redes sociales no tardaron un instante en reaccionar. De inmediato, X, antes conocido como Twitter, se llenó de comentarios y bromas sobre las palabras de Florentino Pérez.

La relación del presidente con el ABC, al descubierto:

Los jugadores del Barça entran en escena:

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El móvil de Florentino Pérez, protagonista: