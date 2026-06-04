Los mejores memes de la entrevista de Florentino Pérez en 'Horizonte'

Florentino Pérez decidió rechazar la propuesta de acudir a 'El Hormiguero' para ir a 'Horizonte', programa presentado por Iker Jiménez. El hasta ahora presidente del Real Madrid decidió anunciar su proyecto en el formato de Cuatro después de que Enrique Riquelme, fundador y presidente ejecutivo de Grupo Cox, anunciase en 'prime time' que iba a fichar a Erling Haaland si sale como el más votado en las elecciones, que se celebrarán este próximo 7 de junio.

La presencia de Florentino está dando la vuelta al mundo y como suele ocurrir en estos casos, las redes sociales no tardaron un instante en reaccionar. De inmediato, X, antes conocido como Twitter, se llenó de comentarios y bromas sobre las palabras del candidato a la presidencia del Real Madrid.

Aunque, ya habían 'memes' antes de que entrase al plató de televisión de 'Horizonte':

Enrique Riquelme viendo el 'Horizonte':

Los aficionados blancos se ilusionan con el fichaje 'bomba' de Florentino Pérez:

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