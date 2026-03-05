El mejor amigo de Schlotterbeck da pistas sobre su futuro: "Es evidente que le gusta asumir responsabilidades"

El futuro de Nico Schlotterbeck vuelve a estar en el foco del mercado europeo. El central del Borussia Dortmund, que en los últimos meses ha sido vinculado tanto con el FC Barcelona como con el Real Madrid, sigue sin definir si continuará en Alemania o dará el salto a un grande del continente.

El defensa alemán, de 26 años, tiene contrato con el Dortmund hasta 2027, pero su situación empieza a generar debate. Si no renueva, el club alemán podría verse obligado a venderlo este verano para evitar que entre en su último año de contrato sin dejar ingresos.

En medio de las especulaciones, uno de sus grandes amigos y excompañero, Antonios Papadopoulos, actualmente jugador del FC Lugano, ha hablado sobre el futuro del internacional alemán en una entrevista con Spox.

Schlotterbeck , en un partido con el Borussia Dortmund / CHRISTOPHER NEUNDORF / EFE

“Solo puedo decir con seguridad que cuando toma una decisión, lo hace con total convicción y porque realmente le apetece. Es evidente que le gusta asumir responsabilidades. Muchas cosas son posibles”, explicó Papadopoulos.

El defensa también dejó abierta la puerta a una continuidad en el Dortmund: “También puedo imaginar que siga en Dortmund. Pero lo que acabará haciendo solo lo sabe él”.

El Madrid, atento por sus necesidades

Mientras el Dortmund intenta convencerle para renovar —incluso ofreciéndole un salario de estrella—, el Real Madrid sigue muy pendiente de su situación. El club blanco necesita reforzar su defensa tras las lesiones que han afectado a David Alaba, Antonio Rüdiger y Éder Militão, además de las dudas generadas por el rendimiento de Dean Huijsen.

Por ello, el nombre de Schlotterbeck aparece como una de las opciones que estudia el conjunto madridista de cara al próximo mercado. Según distintas informaciones en Alemania, el central debería tomar una decisión sobre su futuro antes de mediados de marzo. Si no renueva, el Borussia Dortmund se plantearía su venta este mismo verano.