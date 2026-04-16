Y en medio de la tormenta, la sucesión pendiente de Florentino

La eliminación del Real Madrid ante el Bayern resquebraja los cimientos del club blanco. Una segunda temporada en blanco pone en jaque todos los supuestos, desde la continuidad de Arbeloa hasta la de cualquier jugador. Se trata de un efecto dominó que se siente desde la base hasta la cúspide del proyecto, donde se sitúa un Florentino que estos días ha querido estar muy cerca del equipo. “Vamos a seguir luchando hasta el último momento”, dijo antes de un desenlace que abre todos los debates, incluido el de su sucesión.

Anas Laghrari, una figura clave

Florentino ha escuchado esta temporada silbidos en su contra, una situación que no se producía en el Bernabéu desde hace muchos años. Prácticamente hay que retroceder al primer Galacticidio para encontrar un escenario similar. Desde hace tiempo, los socios del Madrid están familiarizados con una figura que no tiene cargo oficial, pero sí una notable influencia en el club: Anas Laghrari, un financiero francés de origen marroquí.

Anas Laghrari, a la derecha, junto a otros socios de Key Capital Partners. / AGENCIAS

Fue clave, por ejemplo, en el proyecto de la Superliga, que el Madrid abandonó este año. También está involucrado en el proceso de creación de una sociedad filial en la que un 5% pasaría a manos de un inversor externo. Sobre esta operación no hay más detalles que los ofrecidos por Florentino en la última asamblea general. Sin embargo, se trata de un movimiento importante para el futuro operativo de un club que quiere seguir siéndolo todo, aunque explore nuevos horizontes para ganar liquidez, algo que necesita a tenor de sus cuentas.

La relación entre Florentino y Anas Laghrari comenzó en 2011, cuando el banquero entró en Key Capital, una firma de inversión que asesoró al presidente del Real Madrid en su tentativa por adquirir Iberdrola. Por tanto, el vínculo se originó en el entorno de ACS. Desde entonces, han trabajado juntos en varios frentes delicados, como la búsqueda de financiación para la remodelación del Bernabéu. Después llegaron la idea de la Superliga y su papel decisivo en la llegada de “palancas” como Providence o Sixth Street.

Un nuevo modelo de gestión

Esta figura, homologable a la de un CEO, resulta clave en la concepción del nuevo Real Madrid. Un tecnócrata capaz de asumir los retos de una industria cambiante, donde un viejo imperio como el blanco compite contra transatlánticos impulsados por capital extranjero, como el PSG o el Manchester City, pero también frente a modelos mixtos como el del Bayern. Este último se aproxima más a la hoja de ruta que diseña el club: socios con control mayoritario y un porcentaje minoritario en una sociedad anónima que gestiona el fútbol profesional, con la participación de socios estratégicos como Audi, Adidas o Allianz.

Florentino Pérez y José Ángel Sánchez, en una imagen de archivo / EFE

La irrupción de Anas Laghrari ha provocado un particular juego de tronos. La mano derecha de Florentino ha sido siempre José Ángel Sánchez (JAS), director general del club, que continúa siendo de la confianza del presidente pese al revuelo generado en las últimas fechas, que culminó con un desmentido oficial sobre la creación de la figura de un director deportivo. Sin embargo, en un proceso que apunta a incorporar un CEO, también habrá movimientos secundarios para redefinir la estructura.

Esto afectaría a figuras implicadas en estas tareas, como Juni Calafat, el principal responsable de captación de talento del Real Madrid, que forma parte, junto a JAS y Florentino, de la mesa de decisiones deportivas. Pero, como todo en el Madrid actual, su papel también está bajo revisión. Tampoco puede descartarse un escenario con un presidente representativo, encarnado por una figura como Rafael Nadal u otro perfil destacado del mundo del deporte, con un ejecutivo al frente de la gestión diaria. En cualquier caso, los socios tendrán la última palabra para refrendar las decisiones de un Florentino que encara un último mandato con el reto pendiente de resolver su sucesión.