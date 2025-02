Medina Cantalejo: "Un árbitro y dos de VAR no pueden dejar de ver lo que todo el mundo ve"

El ruido arbitral del Espanyol-Real Madrid, por la entrada de Romero a Mbappé, sigue siendo motivo de debate. En parte, porque el propio Madrid publicó una carta a la RFEF, donde hablaba de liga "adulterada" con una reclamación formal en un documento que contiene cuatro páginas y apunta a dos decisiones equivocadas por parte de los colegiados.

El presidente del CTA Medina Cantalejo ha sido el último en referirse al asunto y lo ha hecho con unas declaraciones a Josep Pedrerol en 'El cafelito'. "Yo no tengo que avergonzarme de nada. Ni mis compañeros ni yo somos nada corruptos. Podemos ser muy torpes, seremos muy malos, pero corruptos te garantizo que no", ha empezado diciendo.

"Los árbitros no van a perjudicar a nadie. A pesar de lo que digan comunicados, cartas o televisiones, somos honrados. Ninguno va al campo con la idea de perjudicar a alguien".

Cantalejo ha dejado entrever que fue un error colectivo no haber expulsado a Romero por la entrada a Mbappé. "Lo que todo el mundo ve un árbitro y dos de VAR no pueden dejar de verlo. Tengo muy claro lo que ha pasado, lo ha visto todo el mundo, aunque no me refiero solo a la acción de Mbappé... Cuando es blanco y negro y el blanco es obvio y el árbitro opta por el negro, no puedo darte una explicación".

Más prudente se mostró con la posibilidad de mostrar los audios al Madrid, una de las peticiones del club blanco. "Cualquier equipo de forma respetuosa puede ir a nuestra casa y allí nos vemos, pero ahora la situación es complicada. Es mejor que se pacifique todo un poco y, a partir de ahí, podremos vernos. Ahora las aguas están movidas y lo mejor es calmarnos y, en algún momento, nos sentaremos a hablar y estudiaremos la situación".

El presidente de la CTA recordó, asimismo, que el colegiado del Espanyol-Madrid no es el único que irá a la nevera: “Esta jornada son ocho", aclaró. Además negó que exista una estructura corrompida como apuntaba la carta del Madrid.

"No lo comparto. No he vivido eso. Porque alguien, que tiene que salir la resolución judicial, haya cometido un delito, el resto de generaciones anteriores y posteriores no tenemos culpa de eso. Yo no me tengo que avergonzar de nada. Ni yo ni mis compañeros son nada corruptos. Podemos ser muy torpes, muy malos, pero corrupto te aseguro que no. Llevo mal que digan que mi organización está corrompida. Otra cosa es que yo tenga que sacar todos los días los pies a pasear y trabajar con eso que nos cae encima, porque no nos queda otra, la competición sigue. No hay un ser humano que lo lleve bien”.