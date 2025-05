Los médicos hablan claro de los vendajes del Barça: "Lo del exmédico del Madrid es una falta de respeto"

Hace solo unos días, el que fuera médico del Real Madrid durante siete años y que todavía continúa ligado al club como asesor médico, Niko Mihic, realizó unas insinuaciones muy duras sobre los futbolistas del Barça y el uso de vendajes en los partidos, a pesar de no tener prueba alguna de ello.

"Podría ser que están diseñando juegos de estrategia, jugando mucho al futbolín y la tendinitis… de la misma manera que podría ser que no han sobornado a Negreira. No sé lo que está ocurriendo, pero lo que quiero decir es que cualquier médico sabe que, si quieres tener un acceso venoso más fácil, es en las manos y muñecas",explicó Mihic en una entrevista en Marca, aludiendo directamente al Barça a pesar de que el club azulgrana no era mencionado en la pregunta.

"Es mucho decir, pero yo no entiendo por qué lo están haciendo y que lo desmientan. Que digan “no”, pero demuéstrame qué estás haciendo. ¿Cuál es el secreto? No es por jugar al futbolín, ¿verdad? No creo en modas. Yo creo que un jugador no juega con un aparataje que diseña una lesión, una carencia, si no es por hacer algo con eso, no es porque es más guapo", añadió posteriormente.

Fran García, llevando una venda en un partido del Real Madrid / javier Lizón / EFE

SPORT ha hablado con personas del gremio, especialistas en medicina deportiva, para ver su opinión sobre las palabras del exmédico del Real Madrid y para dar su versión sobre el uso de los vendajes en el fútbol de primer nivel, una práctica que se puede ver en la mayoría de clubes, no solamente en el Barça.

El colectivo está muy enfadado con las declaraciones y si algo han dejado claro es que las palabras de Mihic están "fuera de lugar", tal y como explica Francisco Figueroa, especialista en medicina deportiva. "Sobre todo siendo un profesional de la salud con experiencia en el área deportiva", explica a este diario.

Misael Rivas, exmédico de Almería y Espanyol y actual jefe de los servicios médicos del FC Rapid de Bucarest, va todavía más allá y habla de una declaración "irresponsable" y de "una falta de respeto a los compañeros de profesión. Para hacer una declaración así primero deberías tener pruebas, y segundo no lo haces público, vas a las instancias pertinentes".

Los vendajes son habituales en jugadores de equipos de toda Europa / Associated Press/LaPresse / LAP

"Parece que tiene ganas de protagonismo y de calentar el ambiente, pero lo que dice no tiene sentido", añade Angel Bigas, otro especialista en medicina deportiva.

¿Por qué se usan estos vendajes? En algo que coinciden los especialistas es que, más allá de lesiones puntuales, muchos los usan "para cubrir pulseras, tatuajes o por simple superstición", tal y como dice Misael Rivas.

"Conozco a varios de ellos y la mayoría lo hacen por eso. De hecho, en algunas ocasiones sucede que lo usan por primera vez por una lesión o tapar algún accesorio y si el partido les va bien se la vuelven a poner por eso, por superstición", reitera Angel Bigas.

En la misma línea va Francisco Figueroa: "Un vendaje puede llegar a tener el simple propósito de dar confianza al atleta para realizar la actividad con menos inseguridad, sobre todo al regresar de una lesión; un simple placebo".

Para los especialistas, las insinuaciones de Mihic no tienen sentido. "Si alguien se arriesgara de verdad a doparse con los controles tan exhaustos y las consecuencias que hay, habría otras maneras. ¿Qué sentido tendría hacerlo en una zona tan visible? Si alguien hace eso, no sería motivo de orgullo y de ir enseñándolo, más bien todo lo contrario", sentencia un sorprendido Angel Bigas.

"Hay mucho en riesgo ante un resultado positivo. Acorde a mi experiencia te diría que lo más común es evitar el uso de sustancias y/o métodos de dopaje, más que buscar hacerlo y ocultarlo", cuenta Misael Rivas a SPORT sobre la posibilidad de que exista dopaje en la élite.