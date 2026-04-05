"Media plantilla" del Madrid se juega el puesto

Cada vez que se produce un tropiezo del Real Madrid, se publican listas. Las hay muy dispares, pero todas persiguen el mismo objetivo: determinar qué jugadores deberían seguir en el club y cuáles tendrían que salir. Una nómina que tendrá mayor o menor sentido en función de lo que suceda en la eliminatoria contra el Bayern. Sin embargo, hay futbolistas como Camavinga o Mastantuono que ya parecen sentenciados.

Una defensa que no acaba de cuajar

El mayor esfuerzo inversor del Real Madrid el pasado verano se destinó a la parcela defensiva, donde el conjunto blanco ha vuelto a la casilla de salida. Tras lo sucedido en Mallorca, donde el equipo de Arbeloa se dejó la liga, la pareja favorita para iniciar contra el Bayern es la formada por Rüdiger y Militao. En los flancos, todas las dudas del mundo con Trent y Carreras.

Carvajal acaba contrato en junio y su futuro sigue en el aire / EP

Lo mismo sucede con Huijsen. Los tres, fichajes estivales cuya suma supera los 120 millones, no han mejorado las prestaciones defensivas. El caso más acuciante es el del lateral derecho, donde el Madrid lleva tiempo rastreando el mercado tras dejar en el aire el futuro de Carvajal. Termina contrato a final de temporada, al igual que Alaba, uno de los salarios más altos de la entidad.

La situación del austriaco evidencia la mala planificación del Madrid en esta parcela. El problema en el eje central sigue ahí, lo que está obligando al club a tocar todas las puertas para compensar una zona comprometida. Por un lado, con un Rüdiger que es, pese a su edad y desconexiones, el jugador más fiable. Por otro, con un Militao que, pese a su dominio en acciones puntuales como el gol ante el Mallorca, vive en un delicado limbo físico. Hasta el punto de que nombres como Jon Martín o la repesca de Jacobo Ramón, según informó El Mundo, aparecen como soluciones de urgencia. Asencio también ha salido completamente de la ecuación.

Camavinga, sentenciado

La alineación de Arbeloa suscitó críticas, sobre todo después del resultado que dejó a los madridistas a siete puntos del Barça en una Liga que solo pueden perder los blaugrana. Pero, ante el contexto de partidos que le aguardaban al equipo y tras el parón de selecciones, era obligado que futbolistas como Camavinga diesen un paso adelante para subirse al último tren del Madrid. El francés lo perdió con estrépito.

Eduardo Camavinga, jugador del Real Madrid, durante el partido de vuelta de Champions contra el Manchester City. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El mediocampista —lateral o ninguna de las dos cosas— tiene contrato hasta 2029. El club contemplaba hacer caja con un futbolista que no ha dejado de perder valor. Desde la entidad que preside Florentino Pérez se llegó a plantear una cifra cercana a los 70 millones por Camavinga, hoy una quimera a tenor de acciones como la del primer gol del Mallorca, donde el de Cabinda dimite en el repliegue defensivo.

Nico Paz se ha convertido en una recompra casi obligada, tanto por los nueve millones que costaría su retorno como por la necesidad de probar a un jugador que, como Jacobo Ramón, ha demostrado en el Como estar más preparado que algunos miembros actuales del vestuario. La irrupción de Thiago Pitarch en la medular provoca que prácticamente cualquiera —salvo Tchouaméni y, en momentos puntuales, Güler— pueda llevar el cartel de transferible.

Mastantuono, como paradigma del sobrecoste

El mercado de verano se interpretó como una exhibición de músculo financiero del Madrid. Meses después, la lectura apunta más a un derroche que puede salir caro a largo plazo. En invierno se optó por ceder a Endrick al Lyon, un recurso que habría sido útil para Arbeloa y que Xabi Alonso descartó. Paradojas de la transición: Gonzalo, del gusto del técnico vasco, no transmite las mismas sensaciones en el salmantino.

Mastantuono ha perdido peso en el Real Madrid / EFE

El canterano será otro de los jugadores abocados a una cesión si no gana protagonismo en el tramo final de la temporada, pese a mantener sus números con la selección sub-21. Es víctima de la volatilidad del mercado interno del Madrid, donde jugadores encumbrados en cuestión de meses pasan a ser descartes.

Aunque no todos tienen el mismo precio: Franco Mastantuono costó más de 60 millones. El argentino, por el que apostó Xabi Alonso con una venda en los ojos, apunta también a una cesión. Otros, como Rodrygo, ni siquiera podrán defender su contrato sobre el césped.

"Tiene que cambiar a la mitad de la plantilla", lamentaba Tomás Roncero tras la derrota contra el Mallorca, abriendo, desde la rabia, la puerta a una gran renovación que incluso podría afectar a alguno de los tótems madridistas, como Bellingham, ahora mismo totalmente desconectado del ritmo de la élite.