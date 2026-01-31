Media plantilla del Madrid en entredicho

Decía Arbeloa que no le veía techo al equipo hasta que jugaron en Lisboa para chafarle el comentario. Una plantilla repleta de jugadores top que no rinden como equipo y que lleva al madridismo a preguntarse si este Real Madrid empieza a necesitar otra renovación y equilibrar una plantilla en la que se repiten perfiles.

Defensas y Brahim

Además de los que acaban contrato como Alaba, Rudiger o Carvajal, tres defensas que están más tiempo en la enfermería que en el campo, varios compañeros no están a la altura de lo que se esperaba. Los tres han alcanzado la treintena, o la sobrepasan, y les cuesta recuperar el nivel de sus mejores tiempos.

Brahim acaba contrato en 2027 y el entorno del club y jugador filtran una renovación de tres temporadas. Entra en su séptimo año de blanco y su estatus no ha pasado de la suplencia. El Madrid quiere recuperar a Nico Paz, ha fichado a Mastantuono y tiene a Rodrygo, todos para ocupar la banda en la que se mueve el marroquí. Perfiles similares que no aportan riqueza de recursos al equipo.

Ceballos, el lateral zurdo y Camavinga

Ceballos, con contrato hasta 2027, cumple su novena temporada en el Real Madrid (por medio, dos en el Arsenal) y sigue donde estaba. Cumple los 30 en verano y es visitante habitual de la enfermería cuando acumula partidos. Lo más llamativo, que tiene un perfil diferente al del resto de centrocampistas pero es suplente habitual. La última de Arbeloa en Lisboa, sacar al canterano Cestero antes que a él.

El futuro de Ceballos en el Madrid está en el aire / EFE

Entre Fran García (firmado hasta 2027) y Mendy (2028), sobra uno. La llegada de Carreras triplica la banda izquierda por mucho que pueda jugar de central. El rendimiento del gallego es bueno, pero no como para tirar cohetes. Camavinga (2029) cumple su sexta temporada y sigue instalado en el apartado de promesa. Su versatilidad le salva, pero no para funciones relevantes.

Los top

Después vienen Vinícius (2027) y Rodrygo (2028), que flirtean con irse cada vez que se les cuestiona. Cansa tanta amenaza refugiada en lo buenos que son, y en que formaron ataque en la ‘Decimoquinta’. La llegada de Mbappé ha eclipsado su luz y les ha costado asumirlo. La salida de alguno de ellos valdría para fichar un relevo top, aunque el Madrid no lo ve.

El Madrid ya analiza el rendimiento de la plantilla. Si el proyecto vuelve a fracasar, está obligado a darle otra vuelta. Una revisión que requiere un análisis de las necesidades que tiene por posiciones y evitar ver, como ante el Benfica, por ejemplo, a Rodrygo, Vinícius y Mbappé contraatacando por el extremo izquierdo. Tres enormes jugadores que donde rinden y se encuentran a gusto es la misma posición.