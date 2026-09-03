McTominay lanza un 'guiño' al Madrid: "¿Si me llama Mourinho? Me lo pensaría"

Con el mercado de fichajes de verano ya cerrado, los focos de la actualidad futbolística se trasladan del frenesí de los despachos a las reflexiones y entrevistas de los protagonistas. El último en dejar un titular ha sido Scott McTominay. El centrocampista, ahora en las filas del Nápoles, ha concedido una profunda entrevista al 'Corriere della Sera' en la que ha repasado su carrera, su último contratiempo cardíaco y, sorprendentemente, ha dejado la puerta abierta a un hipotético futuro teñido de blanco.

Durante la charla con el medio italiano, el periodista le planteó un escenario ficticio recordando sus orígenes: "Usted debutó en la Premier League con Mourinho. Si él le llamase para ir al Real Madrid, ¿iría?". La respuesta del internacional escocés, lejos de tirar balones fuera o recurrir al habitual tópico de respeto a su actual club, fue tan sincera como reveladora: "Si sucediera, me lo pensaría"

Un 'padre' futbolístico

Para entender la magnitud de esta respuesta y el vínculo casi paterno-filial que une a ambos protagonistas, hay que remontarse a la etapa de José Mourinho en el banquillo de Old Trafford.

El técnico portugués dirigió al Manchester United entre 2016 y 2018, un periodo de transición para los 'Red Devils' en el que 'The Special One' tomó una decisión que cambiaría la vida de McTominay: ascenderlo desde las categorías inferiores, darle la alternativa en el primer equipo y dotarle de la confianza necesaria para afianzarse en la élite de la Premier League.

El jugador Scott McTominay (c) del Manchester United acompañado del entrenador del Manchester United, Jose Mourinho. / Joe Skipper / EFE

La influencia del técnico luso en la carrera del mediocentro trascendió lo puramente táctico y llegó incluso al ámbito del fútbol de selecciones. Fue el propio Mourinho quien jugó un papel fundamental al aconsejar a McTominay que aceptara la llamada de la selección absoluta de Escocia, país de origen de su familia, en lugar de mantenerse a la espera de una hipotética (y más competida) convocatoria con Inglaterra. Un consejo que el jugador finalmente siguió, convirtiéndose hoy en el gran estandarte del combinado escocés.

Con el técnico portugués de nuevo en las filas del conjunto merengue y una difícil tesitura sobre la mesa, las palabras de McTominay evidencian que el vínculo de lealtad hacia el entrenador que apostó por él sigue intacto.

Por el momento, el jugador sigue centrado en hacer historia en la Serie A, de la que fue MVP en la campaña 24/25, alzándose con el cuarto 'scudetto' de la historia del Nápoles. Pero en el mundo del fútbol, y más con figuras como Mourinho de por medio, los caminos siempre pueden volver a cruzarse.