McManaman, contra el fichaje de Mourinho

Steve McManaman es una voz autorizada en los medios ingleses cuando se trata de analizar al Real Madrid. El ex jugador blanco goza, también, de buen cartel entre el madridismo y no solo por el buen recuerdo que dejó a su paso por el equipo, sino por sus análisis respetuosos que suele hacer del equipo blanco desde la distancia.

Gestión con los jóvenes

En esta ocasión, se ha referido a la posibilidad de que José Mourinho vuelva a ser el entrenador del Real Madrid. Va a depender de que Florentino Pérez gane las elecciones del día 7 de junio a su contendiente Enrique Riquelme, una opción que el entorno mediático madridista da como segura pese a ser las primeras que se celebran en los últimos 20 años.

“El mayor problema que veo radica en la calidad de los jugadores que actualmente están en el Madrid”, apunta el ex delantero madridista en ‘Madrid Universal’, que califica de “maravillosos” al grupo de jóvenes talentos que tiene en su plantilla, destacando a “Bellingham, Vinícius y Brahim Díaz, que necesitan un tipo especial de gestión”.

Batallas y presiones

McManaman considera que esos jugadores “necesitan calma e integración y contención moral dentro del vestuario” para desarrollar sus mejores condiciones, y no cree que la llegada del entrenador portugués pueda beneficiarles. Está de acuerdo en que el equipo necesita un revulsivo, pero no como el que pueda ofrecer el luso a ese tipo de jugadores.

“El estilo de Mourinho es conocido por ser extremadamente estricto y confrontaciones. A veces, tiende a crear batallas mediáticas y presiones que estos jóvenes podrían no ser capaces de manejar a esta edad, lo que podría llevar a que las situaciones estallen en lugar de ser resueltas", apunta. McManaman, que conoce bien lo sucedido en la primera etapa y adelanta los posibles daños colaterales que puede provocar su regreso.