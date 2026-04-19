McManaman da en el clavo con la crisis del Madrid: "Los jugadores son los jefes"

La derrota del Real Madrid ante el Bayern de Múnich en la Champions League no solo deja al equipo fuera de la Champions, sino que confirma una temporada muy por debajo de las expectativas. Será el segundo año consecutivo sin títulos desde la llegada de Kylian Mbappé, un escenario que invita a revisar el funcionamiento interno del conjunto blanco.

En ese contexto, Steve McManaman, exjugador del Real Madrid entre 1999 y 2003, ofreció una reflexión significativa en TNT Sports, centrada en la influencia que tienen los futbolistas dentro del club. El inglés, que ganó dos Champions con el Madrid y formó parte de un vestuario lleno de estrellas, fue directo: “Los jugadores son los jefes del Real Madrid”.

Para McManaman, la clave está en el peso que tienen los futbolistas en la toma de decisiones sobre el césped. “El jugador es increíblemente poderoso. Creo que ese es el quid de la cuestión. Arne Slot es el jefe del Liverpool, Pep Guardiola es el jefe del Manchester City… Los jugadores son los jefes del Real Madrid”, insistió.

Xabi Alonso y Vinicius, tras su deenuentro en el clásico. / EFE

El exinternacional inglés también puso el foco en la dificultad de los entrenadores para imponer su idea: “Una vez que el entrenador les dice que jueguen de cierta manera, salen y juegan de una manera completamente diferente. Y así ha sido siempre”.

A su juicio, el éxito en el banquillo pasa más por la gestión humana que por la táctica pura. “El entrenador tiene que ser una mezcla entre un poco de genio y sus métodos de persuasión. Pero también debe ser capaz de abrazarlos y hacerles sentir que los 25 son parte del equipo. Los jugadores tienen que disfrutar de los entrenamientos, no puedes aburrirles con mucho trabajo táctico y sesiones de vídeo. Es una línea muy fina entre conseguir que estén felices y que jueguen bien”.

En esa línea, recordó figuras como Carlo Ancelotti o Vicente del Bosque, técnicos que supieron convivir con egos fuertes dentro del vestuario. En cambio, lanzó una advertencia sobre otros perfiles: “Al Real Madrid han llegado otros entrenadores muy gritones y han salido corriendo por la puerta”.

Sobre el posible encaje de Xabi Alonso, McManaman fue prudente: “No creo que Xabi sea uno de esos gritones, simplemente quiso plasmar su idea de juego del Leverkusen y los jugadores no se lo compraron”.