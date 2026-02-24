¡Mbappé vuelve a encender las alarmas! Duda seria contra el Benfica por la rodilla

La situación con la rodilla de Kylian Mbappé cada vez es más alarmante. El delantero francés, cuyo rendimiento en el campo ha bajado en los últimos meses a pesar de sus cifras, arrastra molestias en la zona desde el partido ante el Celta de diciembre. Se perdió el encuentro ante el City, pero forzó para igualar el récord de Cristiano Ronaldo jugando incluso contra el Talavera en Copa del Rey.

Tras eso, el delantero volvió a ser baja y no pudo disputar más que 10 minutos en la Supercopa de España, viendo desde el césped como el Barça alzaba el trofeo ante los suyos. Las sensaciones que deja el '10' del Madrid desde entonces son muy negativas. La falta de chispa es evidente y la sensación es que no está, ni mucho menos, al 100%.

Mbappé, en el suelo, es el jugador de campo que más minutos lleva del Madrid / EP

La bomba ha vuelto a explotar este martes, un día antes de la 'final' que afrontan los blancos ante el Benfica en Champions League. Según informa L'Equipe, Mbappé es seria duda para disputar el partido. El medio francés, que en su momento fue el que anunció que se perdería la Supercopa de España, apunta directamente a las molestias en la rodilla izquierda.

"La rodilla izquierda del delantero internacional francés sigue causándole dolor y en el Real Madrid todos coinciden en que probablemente sea mejor gestionar su tiempo de juego", escriben en su página web. También señalan que en el entrenamiento previo al partido, el delantero tuvo que parar antes de tiempo.

¿Presión del club?

Una situación que llama la atención, especialmente por las declaraciones de Álvaro Arbeloa en la rueda de prensa previa al encuentro. "Está preparado para jugar mañana. Lleva semanas y quiero poner en valor el compromiso que está demostrando con todos. Es muy importante poner el valor es esfuerzo tan grande que está haciendo. Cualquier defensa que lo tiene en frente sabe que puede resolver el partido", explicó el técnico.

Kylian Mbappé, máximo goleador de la Champions League / Associated Press/LaPresse

L'Equipe pone el foco en el Real Madrid con la gestión del delantero. El riesgo de una lesión más grave está presente e incluso podría afectar directamente su presencia en el Mundial del próximo verano.

Según el medio francés, la directiva del conjunto blanco habría "presionado" y le habría sugerido descansar 10 días durante el parón internacional (23 al 30 de marzo). "Mbappé participará en esa gira esté o no esté para jugar", escriben para finalizar el artículo.

Sea como sea, la posibilidad de perder al delantero en un partido tan importante ha encendido todas las alarmas. Arbeloa y el club parecen dispuestos a arriesgar al máximo, pero desde Francia insisten en el riesgo que se está corriendo con el jugador, que debería tener la última decisión.