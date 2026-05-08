Vuelven a pillar a Mbappé riéndose y Tchouaméni entrena esperando su sanción

No son los días más fáciles para la plantilla del Real Madrid. El grave incidente entre Tchouaméni y Valverde ha terminado de dinamitar un vestuario roto en este final de temporada. Además, la salida a la luz de todas estas informaciones deja en muy mal lugar a los futbolistas blancos antes de un Clásico que puede terminar siendo mortal para un proyecto fallido de Florentino Pérez.

El ambiente en el vestuario es muy malo, pero algunos siguen ajenos a todo lo que está pasando. Kylian Mbappé volvió a aparecer riéndose a la entrada de Valdebebas. Ayer las cámaras del Chiringuito lo pillaron tras el incidente a risa viva y esta vez lo ha vuelto a hacer. Algo que no está gustando nada al aficionado del Madrid, que lo acusa de buscar esas imágenes.

En la salida del entrenamiento del jueves, el francés salió con la ventanilla bajada, como si fuese su intención que se le pillara riendo. Según cuentan desde dentro del club, Mbappé no estaba en el momento de todo lo sucedido entre sus dos compañeros, pero sí que sabía lo que había pasado tras la reunión de urgencia de Miguel Ángel Sánchez. Hoy, con todo público, esa imagen es mucho más indefendible.

Las risas de Mbappé contrastan con la seriedad de Tchouaméni a su llegada a Valdebebas. El francés sigue pendiente de conocer su sanción por parte del club. Los blancos anunciaron que se les abrió un expediente disciplinario a los dos. Valverde no jugará el Clásico por su golpe en la cabeza, pero seguimos esperando cuál será la decisión del club blanco, aunque en Madrid se afirma que la sanción del uruguayo será mucho mayor.

Tchouaméni se seguirá entrenando con normalidad mientras el Real Madrid no comunique oficialmente su sanción, a la espera de si podrá estar en el Clásico o no. El sábado Álvaro Arbeloa saldrá a rueda de prensa y será una de las más esperadas de los últimos años.