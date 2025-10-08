Mbappé vuelve, pero Deschamps no hará un 'De la Fuente'

El Real Madrid ha recibido buenas noticias desde Francia. Mbappé volvió a entrenarse en el entrenamiento de este miércoles 8 de octubre tras sus molestias en el tobillo tras el Madrid-Villarreal. El delantero blanco se quedó apartado el pasado martes y encendió las alarmas blancas, aunque finalmente podrá estar disponible para Deschamps. Pero en Francia apuntan a que el jugador no jugará el primer encuentro del parón.

Sus dolores tras el último duelo blanco hicieron que se planteara la posibilidad de que el delantero no fuera finalmente con Francia para tratar de recuperarse, pero el seleccionador dejó claro que no pretendía liberarlo y que no era un problema importante.

Desde Francia apuntan a que no se tomará ningún riesgo con el jugador en el primer encuentro del viernes ante Azerbaiyán. Deschamps no se la jugará como De la Fuente y dejará descansar al jugador si ve el mínimo signo de dolor. Todo esto con el objetivo principal de que Mbappé pueda estar en el encuentro más importante ante Islandia el próximo lunes.

La dos veces campeona del mundo está en una gran situación: ganó sus dos primeros encuentros de clasificación para el Mundial y tiene muy cerca el pase a Estados Unidos, México y Canadá. De hecho, ganando los dos encuentros prácticamente lo lograría en este parón.

El delantero blanco no saltó al césped en el primer entrenamiento de los franceses en este parón internacional. No lo hizo solo, ya que Ibrahim Konaté también llegó tocado desde Liverpool. Mbappé ya trabaja con sus compañeros, pero el defensa repitió entrenamiento en solitario mientras los demás estaban jugando un 'partidillo'.

Kylian Mbappé se retiró del Real Madrid-Villarreal con un esguince leve en su tobillo. / JJ Guillén / EFE

"Está con nosotros, tiene una pequeña molestia que no parece grave; de lo contrario no estaría ahora aquí. Siempre hay lesiones antes de la convocatoria y puede haber algunas después también. No tengo más información por el momento. Veremos con el cuerpo médico cómo se encuentra, evaluaremos su estado y también su evolución", explicó el lunes ante los medios Didier Deschamps.

Las miradas se centrarán en Mbappé y en su posible participación en ambos encuentros. Si el futbolista tiene el mínimo signo de dolor en la zona del tobillo, hacerle jugar sería un riesgo muy alto ante una posible lesión. No hay que olvidar que el próximo 26 de octubre el Real Madrid juega el primer Clásico de la temporada ante el Barça. Un partido decisivo y que apunta a ser clave en la Liga.