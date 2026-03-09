“Mbappé vino a Francia porque no se fía de los médicos del Real Madrid”

La lesión de Kylian Mbappé todavía trae cola. El francés se vio obligado a parar debido a unas molestias persistentes en su rodilla izquierda que se produjeron tras un golpe en el partido en diciembre ante el Celta. Tres meses de dolencias e idas y venidas con descansos y partidos en medio del misterio.

Finalmente, después muchos partidos en los que el delantero mostró un nivel muy por debajo del esperado, club y jugador tomaron la decisión de parar y optar por un tratamiento conservador. La situación ha llevado al atacante a viajar a Francia para una segunda opinión. Según el Real Madrid, todo es bajo la supervisión del club.

Kylian Mbappe durante el partido contra el Celta / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Sin embargo, desde Francia analizan el asunto de otro modo. "Él se fue a Francia para tener otra opinión porque no se fía mucho de los médicos del Madrid, porque no encuentran el remedio, por decirlo así, adecuado para superar su lesión", sentenció Antoine Simonneau, correponsal de L'Equipe, en Cadena SER.

"Ya son tres meses, es mucho. Un poco por su culpa, porque jugar lesionado para alcanzar el récord anecdótico de Cristiano no fue una buena idea. También es culpa de sus entrenadores, que le han presionado para jugar partidos sin estar en condiciones. Por ejemplo, la final de la Supercopa de España. Fueron 15 minutos, pero no debía jugar", añadió el periodista en su análisis.

"Él fue a Francia porque ve que al final su lesión no se resuelve y quería aclarar todo esto y sobre todo encontrar un remedio y se fue a uno de los mejores especialistas de este tipo de lesión en Francia, que también se ha encargado de Karim Benzema en su momento. Ve que su lesión sigue, que no está al 100% y su objetivo número uno, con perdón para los aficionados del Madrid, es el Mundial con la selección francesa. Después de eso sus grandes objetivos son Liga y Champions", concluyó.

El expediente Mbappé es una de las grandes incógnitas que tiene el conjunto blanco ahora mismo, con opiniones diversas dependiendo de la fuente e informaciones que se contradicen. Por el momento, el delantero ha regresado a Madrid y se ha ejercitado este lunes en solitario. No estará para el partido ante el Manchester City en el Santiago Bernabéu, pero desde el club están convencidos de que podría llegar para la vuelta, algo que medios franceses descartan.