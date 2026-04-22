Mbappé y Vinícius, un problema sin solución

Son dos de los mejores delanteros del mundo, pero necesitan que el equipo juegue para ellos. El problema surge cuando los dos coinciden en una misma delantera, un debate de compatibilidad que nació en el Real Madrid mucho antes de la llegada del francés. El tiempo confirma que la discusión tenía base, porque sigue igual de vigente que hace dos temporadas.

Vinícius le ha ganado la mano a Mbappé para ocupar el perfil izquierdo del ataque madridista. El francés se ve obligado a irse al medio, aunque huye de ser el delantero centro porque sus condiciones no se adaptan a la posición. Su juego aéreo es débil y huye de trabajar para nadie salvo para sí mismo. Abrir espacios a un compañero no entra en su ideario ofensivo.

No conectan

El brasileño ve recortado muchas veces su campo de acción invadido por el francés. Le gusta desafiar a sus marcadores y cuando los supera dispara o busca un socio. Mbappé no resalta en esa labor reservada al delantero centro de esperar el pase para el remate. El galo es de fabricarse también la jugada y finalizarla casi siempre sin buscar el socio que la finiquite. El dato lo confirma: Vinícius le ha dado seis asistencias de gol por ninguna del francés.

Mbappé y Vinícius celebración / EFE

Son como el agua y el aceite. No mezclan por mucho que escenifiquen una buena relación fuera de los terrenos de juego. Y seguro que sí, que se llevan bien hasta que uno de ellos recibe el balón. A partir de ahí, ninguno tiene amigos ni intención de tenerlos. Su fútbol es así y no parecen dispuestos a cambiarlo. Han nacido con ese instinto que los lleva a jugársela una y otra vez sin reparar en que ese individualismo perjudica a la efectividad ofensiva del colectivo.

No defienden

El Madrid tiene un problema con ellos. Los entrenadores siempre dicen eso de “bendito problema”, pero cuando el balón lo maneja el rival, ese problema se convierte en amenaza. Ambos han crecido desconectados de la disciplina defensiva. No están moldeados para perseguir a su par, para meter el pie, para concentrarse en contener al contrario, ese es un trabajo reservado a sus compañeros.

El Madrid tiene y seguirá teniendo un problema salvo que llegue un entrenador al que escuchen. Un técnico que les convenza de que juntos son más fuertes y que diseñe un plan que compatibilice sus mejores características. Otra cosa es que quieran. Que acepten perder protagonismo en beneficio del equipo y, en ocasiones de su compañero. Hasta ahora se demuestra que juntos no funcionan, que los resultados no acompañan pese a ser dos de los mejores delanteros del mundo.