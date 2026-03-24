Ni Mbappé ni Vinicius: Josep Pedrerol elige al mejor jugador del mundo

Hace un par de días, Josep Pedrerol fue muy crítico con Arbeloa por contar con Kylian Mbappé en la segunda mitad del derbi madrileño. Tras generarse polémica por sus palabras, el periodista quiso aclarar lo que dijo en 'El Chiringuito'.

El presentador centró su reflexión en el momento que vive el equipo blanco, ya que para él, la afición está ilusionada porque vuelve a ver a un equipo reconocible en su actitud: "El madridismo está disfrutando de una situación que no vivía hace mucho tiempo", con jugadores que "pelean por el escudo" y compiten de forma solidaria.

Sobre Mbappé, Pedrerol fue directo y no escondió su opinión: "No entendí por qué jugó contra el Atlético de Madrid. Porque yo, diga lo que diga Mbappé, creo que está mal Mbappé. En condiciones es el mejor del mundo seguramente, pero ahora para mí el mejor del mundo es Lamine Yamal".

El presentador de 'El Chiringuito' explicó que el juego del Madrid cambia cuando el francés no está, ya que muchas acciones ofensivas pasan por él, pero insistió en una idea: el equipo no depende exclusivamente de una sola figura e, incluso sin el francés, "el Madrid está funcionando".

Pedrerol fue más allá y habló de la actitud del futbolista dentro del contexto del club: "Mbappé se cree el mejor del mundo, pero viene de jugar en un PSG que no ganaba la Champions, se marchó y la ganó. Y tiene que tener en cuenta que llegó al Real Madrid que era campeón de Europa y campeón de Liga. Y Mbappé con el Madrid no ha ganado ni la Liga ni la Champions. Con lo cual, la humildad, sí. Y trabajar más que los demás. No llega para salvar al Madrid, llega siete años después del primer intento, con un Madrid ganador. Y con él, el Madrid deja de ser ganador".

El periodista defendió que el equipo actual transmite valores más colectivos que individuales, y señaló que el conjunto blanco, incluso sin jugadores como Mbappé, Bellingham o Rodrygo, ha sido capaz de competir y sacar adelante partidos complicados, lo que para él refuerza la idea de que "aquí el que no pelea no juega".

"Creo que el club está un poquito cansado de estrellitas y quieren cantera. Creo que cualquier madridista afirmaría lo que digo", aseguró muy convencido.

Noticias relacionadas

Pedrerol comentó que, a pesar de considerarlo el segundo mejor del mundo actualmente por su rendimiento, ese estatus exige compromiso en el terreno de juego: "Tiene sitio en cualquier equipo, pero no se puede ir a pasear por el campo. Arbeloa, si está mal Mbappé, no le pongas porque le dejas mal, le retractas".