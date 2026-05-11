"Cuando Mbappé ve que va a ser suplente en el clásico, a los cinco minutos se va del entrenamiento"

Situación delicada en el Real Madrid con Kylian Mbappé en el foco. El jugador blanco está en el centro de las críticas después de no viajar a Barcelona para el clásico final al no recuperarse de su lesión en los isquiotibiales. Una situación que ha provocado todo tipo de comentarios negativos.

"Cuando Mbappé ve que va a ser suplente, a los cinco minutos se retira del entrenamiento", contó Alberto Pereiro en Onda Cero. El francés dijo tener molestias en la última sesión previa al duelo en el que se decidió la Liga. Fue una sorpresa para sus compañeros, porque el galo sí completó la sesión del viernes.

Los gestos del jugador del Real Madrid han provocado un auténtico terremoto. Desde su viaje a Cagliari mientras estaba lesionado hasta su última imagen en el gimnasio de Valdebebas, sonriendo, mientras se produce un cónclave en la ciudad deportiva para decidir, entre otros temas, el nuevo entrenador blanco.

"Desde el principio no ha habido 'feeling' entre Arbeloa y Mbappé", informó Siro López en Cadena Cope. La viva representación de que el galo lidera un bando contra los que encabezaron la 'ejecución' de Xabi Alonso, liderada, entre otros, por Valverde o Vinicius.

Kylian consideró un error la marcha del vasco y su postura, a kilómetros de la crisis del Real Madrid, se interpreta como un pulso en la guerra de taifas que se ha desatado en el club. "No me extrañaría que se haya borrado como 'bofetón' a los compañeros que provocaron la marcha de Xabi Alonso", concluyó Siro López.