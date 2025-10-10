Mbappé no es la única bestia del gol en Europa

Lo de Mbappé en este inicio de campeonato no parece normal. El francés ha marcado en todos los encuentros que ha disputado menos en uno, ante el Mallorca en el Bernabéu. De hecho, tampoco falló a su cita con el gol en sus dos encuentros con Francia en el mes de setiembre: 16 goles en 12 partidos, un escándalo.

A pesar de que el delantero es, con diferencia, el máximo goleador de la Liga española, sus números en Europa sí que tienen competencia. De hecho, hay dos futbolistas que lo superan en este arranque de competición.

Si nos vamos a la lista de la Bota de Oro, nos encontramos que las primeras posiciones siguen siendo para futbolistas de las ligas escandinavas y bálticas. En Suecia, Noruega, Islas Feroe, Letonia, Estonia y todos estos países, sus Ligas no siguen el calendario europeo habitual, ya que por el frío intentan terminar antes de la llegada del invierno. Ya lo dijeron los 'Stark': se acerca el invierno.

Además, debemos recordar que no todas las ligas ponderan igual para la Bota de Oro. Así que si solo contamos las ligas más valoradas (que son las que más posibilidades tienen de ganar el premio), nos quedamos con tres nombres sobre todos los otros.

Mbappé se encuentra empatado en la segunda posición con Erling Haaland con nueve tantos; por delante solo tienen a Harry Kane, que lleva 11 goles en la Bundesliga. El inglés está siendo una máquina de meter goles y ya lleva dos hat-tricks este curso ante el Leipzig y el Hoffenheim.

Harry Kane brilla con el Bayern de Múnich / AP

Ya por detrás y algo lejos de los tres grandes, nos encontramos a Julián Álvarez y a Semenyo empatados a seis goles. La araña ha conseguido recuperar el mal inicio de temporada y ya se ha metido en la carrera por el pichichi.

El tercero con más goles en todas las competiciones

La Bota de Oro solo tiene en cuenta los tantos en la Liga, pero si nos fijamos en los de todas las competiciones, Harry Kane sigue siendo el líder indiscutible. El jugador del Bayern de Múnich ha marcado 19 goles en 12 partidos, una media de 1,58 goles por encuentro.

En segunda posición, esta vez sí, Haaland se destaca por encima de Mbappé. El noruego ha marcado 18 tantos en 11 encuentros, pero sus números están adulterados por los cinco goles en la goleada por 11-1 a Moldavia. Ese día, el citizen marcó un repóker y dio dos asistencias.

Erling Haaland del Manchester City celebra su gol ante el Burnley FC / EFE/EPA/PETER POWELL

En el tercer escalón nos encontramos a Kylian Mbappé. El francés ha marcado siete goles en partidos que no son de Liga: cinco en Champions ante el Kairat Almaty y el Marsella, y dos con Francia en el parón de setiembre. Un total de 16 tantos en 12 partidos.

Si nos fijamos en los penaltis, los tantos de Haaland ganan mérito, ya que no ha marcado ninguno de sus 18 desde los 11 metros. En cambio, Mbappé ha transformado cinco y Kane seis.

La carrera por la Bota de Oro acaba de empezar, pero ya tenemos a tres jugadores muy destacados. Mbappé competirá por repetir el galardón con los dos anteriores ganadores antes que él: Kane, Mbappé y Haaland mano a mano en busca del trofeo.