¡Mbappé, tres semanas más de baja!

Kylian Mbappé, tal y como comentó su entrenador Alvaro Arberloa, no está bien. La rodilla izquierda, un problema que venía avisando desde hace semanas, obliga al delantero del Real Madrid a parar y estar tres semanas más de baja, con una fecha marcada en rojo en Valdebebas: martes 17 de marzo. Ese día, si todo evoluciona como esperan el jugador y el club, sería el regreso en la vuelta de los octavos de Champions contra el Manchester City de Guardiola, el escenario perfecto… y también el más peligroso si se fuerza antes de tiempo.

El plan, según información de la cadena SER, es claro: trabajo diario en la Ciudad Real Madrid y control exhaustivo para no convertir la lesión en una ruleta. Mbappé quiere volver, pero con una condición que en su entorno repiten como mantra: volver al 100%. No solo por lo que hay en juego en Europa, también por una obsesión personal que pesa en el calendario: no comprometer su presencia en el Mundial si la rodilla se complica por una reaparición precipitada.

La ausencia del francés no es una novedad en una temporada con picos y valles. Es un caso extramo, tal y como SPORT relataba hace unos días. En este curso, Mbappé ya se quedó fuera de citas importantes y, en varios casos, el Madrid lo acusó: el último partido ante el Benfica, el tropiezo europeo en el Bernabéu ante el City (1-2), la semifinal de la Supercopa, la final perdida frente al Barça y hasta la eliminación copera en Albacete aparecen en la lista reciente de golpes sin su estrella.

Kylian Mbappe. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Lo que se pierde

Ahora, la hoja de ruta hasta el 17 de marzo dibuja un tramo exigente sin su gran referencia ofensiva. Mbappé se perderá:

Real Madrid – Getafe (lunes 2 de marzo, 21:00)

Celta – Real Madrid (viernes 6 de marzo, 21:00)

Real Madrid – Manchester City, ida de octavos (miércoles 11 de marzo, 21:00)

Real Madrid – Elche (sábado 14 de marzo, 21:00)

Y, a partir de ahí, la gran apuesta: intentar reaparecer el martes 17 de marzo (21:00) en el City–Real Madrid. La clave, puertas adentro, no es solo “llegar”, sino llegar bien: sin dolor, sin miedo al giro, sin esa sensación de estar jugando con el freno de mano

En Valdebebas no quieren atajos. Y Mbappé, que sabe lo que supone una recaída en el peor momento del curso, también está decidido a ser prudente. La Champions aprieta, el calendario no perdona… pero la rodilla manda. Y el 17 de marzo se ha convertido en la frontera entre el riesgo y la esperanza.