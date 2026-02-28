REAL MADRID
¡Mbappé, tres semanas más de baja!
El jugador y el club priorizan la recuperación total de Mbappé, evitando riesgos, para asegurar su participación en el Mundial y el regreso en el partido de vuelta de Champions League
Kylian Mbappé, tal y como comentó su entrenador Alvaro Arberloa, no está bien. La rodilla izquierda, un problema que venía avisando desde hace semanas, obliga al delantero del Real Madrid a parar y estar tres semanas más de baja, con una fecha marcada en rojo en Valdebebas: martes 17 de marzo. Ese día, si todo evoluciona como esperan el jugador y el club, sería el regreso en la vuelta de los octavos de Champions contra el Manchester City de Guardiola, el escenario perfecto… y también el más peligroso si se fuerza antes de tiempo.
El plan, según información de la cadena SER, es claro: trabajo diario en la Ciudad Real Madrid y control exhaustivo para no convertir la lesión en una ruleta. Mbappé quiere volver, pero con una condición que en su entorno repiten como mantra: volver al 100%. No solo por lo que hay en juego en Europa, también por una obsesión personal que pesa en el calendario: no comprometer su presencia en el Mundial si la rodilla se complica por una reaparición precipitada.
La ausencia del francés no es una novedad en una temporada con picos y valles. Es un caso extramo, tal y como SPORT relataba hace unos días. En este curso, Mbappé ya se quedó fuera de citas importantes y, en varios casos, el Madrid lo acusó: el último partido ante el Benfica, el tropiezo europeo en el Bernabéu ante el City (1-2), la semifinal de la Supercopa, la final perdida frente al Barça y hasta la eliminación copera en Albacete aparecen en la lista reciente de golpes sin su estrella.
Lo que se pierde
Ahora, la hoja de ruta hasta el 17 de marzo dibuja un tramo exigente sin su gran referencia ofensiva. Mbappé se perderá:
Real Madrid – Getafe (lunes 2 de marzo, 21:00)
Celta – Real Madrid (viernes 6 de marzo, 21:00)
Real Madrid – Manchester City, ida de octavos (miércoles 11 de marzo, 21:00)
Real Madrid – Elche (sábado 14 de marzo, 21:00)
Y, a partir de ahí, la gran apuesta: intentar reaparecer el martes 17 de marzo (21:00) en el City–Real Madrid. La clave, puertas adentro, no es solo “llegar”, sino llegar bien: sin dolor, sin miedo al giro, sin esa sensación de estar jugando con el freno de mano
En Valdebebas no quieren atajos. Y Mbappé, que sabe lo que supone una recaída en el peor momento del curso, también está decidido a ser prudente. La Champions aprieta, el calendario no perdona… pero la rodilla manda. Y el 17 de marzo se ha convertido en la frontera entre el riesgo y la esperanza.
