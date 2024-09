Mbappé, tranquilo con su inicio en el Madrid: "He marcado goles, todo va bien"

Kylian Mbappé se mostró "muy contento" este jueves del tiempo que lleva en el Real Madrid, ya que en ese corto periodo el equipo logró la Supercopa de Europa, él ha marcado ya varios goles y "todo va bien". "Estoy muy contento de estar en Madrid, todo va bien. Hemos ganado ya un trofeo. Cada vez va mejor. He marcado goles, todo va bien", destacó la estrella francesa en una rueda de prensa de la selección francesa previa al partido de la Liga de las Naciones que va a disputar este viernes frente a Italia en París.

El encuentro se disputará en el Parque de los Príncipes, la que fue su casa deportiva durante sus siete años en el París Saint Germain (PSG), ya que el Estadio de Francia está ocupado por los Juegos Paralímpicos. El atacante estrella y capitán de Francia dijo que estaba encantado de volver a París y al estadio de su antiguo club, y aseguró que no le preocupa la acogida que pueda tener por parte de los aficionados.

Retorno a París

Volver al Parque de los Príncipes "es algo especial. He pasado muchos años aquí", señaló. "Sobre la acogida, no espero gran cosa, me da igual. Lo importante es ganar", afirmó.

Preguntado por su conflicto salarial con el PSG, al que le reclama el pago de 55 millones de euros, el jugador respondió de forma elusiva: "Solo tengo buenos recuerdos del PSG. Le deseo lo mejor". Mbappé señaló que se encuentra bien tras la experiencia de la Eurocopa, competición que jugó en condiciones particulares al romperse la nariz en el primer partido frente a Austria.

Explicó que fue sometido a varios exámenes, que mostraron que no era necesario operarse. "Física y mentalmente estoy bien", repitió. El delantero rechazó entrar en debates sobre cuál es su posición ideal en el terreno de juego. "Puedo jugar en los tres puestos de delante, no cambia gran cosa", recalcó.

Preguntado por las críticas al juego de la Francia durante la Eurocopa, el delantero estrella de la selección y del Real Madrid explicó que los jugadores "intentamos dar lo mejor", aunque "no se puede contentar a todo el mundo".

El encuentro de mañana contra Italia forma parte de la primera jornada de la fase de grupos de la nueva edición de la Liga de las Naciones. A pesar de que ambos equipos no jugaron bien en la Eurocopa, se mostró convencido de que "será un gran partido" porque no deja de ser un Francia-Italia". "Hay que prepararse para ver la mejor versión de Italia", concluyó.