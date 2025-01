Mbappé: "No fue timidez, sino humildad"

Kylian Mbappé compareció ante los medios de comunicación antes de que el Real Madrid se enfrente al RB Salzburg. El francés está en un gran estado de forma, tal y como se vio ante la UD Las Palmas. Lo cierto es que, según explicó, "soy feliz desde el primer día, he ganado dos títulos, ahora jugando bien y tenemos grandes cosas que hacer en la segunda parte de la temporada". En ese sentido, no solo dentro del césped, sino también fuera: "Intento aprender de la cultura española, me lo paso bien y es un poco diferente a la francesa".

El delantero tiene claro que "soy ese tipo de jugador que necesita presión, sentir que siempre tienes que hacer más". Es por ello que ante el Celta le vino bien ser pitado: "Es normal, si no ganas la Supercopa de España, pues es normal, somos nosotros los que tenemos que cambiar las cosas. Y hacer que todos los madridistas sean felices. Es lo que hicimos con el Celta. El domingo jugamos bien, empezamos mal, pero tenemos la personalidad de cambiar la situación. Lo que quieren los madridistas es que juguemos bien y ganemos. No tenemos problemas con los pitos".

¿Fue un problema mental?

Para Kylian, cuando llegó y no rindió al nivel que se esperaba de él, "no era mental, el problema era que pensaba mucho, lo puedes ver en los partidos, fue un momento de adaptación al grupo, cómo moverme, cómo ir al espacio, si me acerco a la izquierda, a la zona de Vini, o a la derecha, la de Rodrygo. Y cuando piensas mucho no juegas bien tu juego". En ese sentido, su objetivo es "hacer mi mejor partido para el Madrid en cada partido, espero que sea mañana. Claro que jugué bien con Las Palmas, pero creo que puedo hacerlo mejor, creo que puedo hacer más".

Es por ello que entiende que su problema cuando llegó al Real Madrid "no fue ser tímido, nunca voy a ser un jugador tímido, pero llegas a un equipo como el Real Madrid, que ya ha ganado, y tienes que venir con humildad, no puedo llegar aquí y decir 'ei, pásame el balón. Hay que respetar y es normal que con el tiempo voy a dar mis mejores partidos y a tener más importancia". Pese a ello, no se marca una cifra de goles: "Si puedo marcar 40, bien, pero si puedo hacer más haré más. El objetivo es meter todas las ocasiones que tengo".

Mbappé celebra su gol ante la UD Las Palmas. / SPORT

La semana tras la Supercopa

"Fue una semana triste", reconoció. "Perdemos una final contra un rival... Volvimos en el avión muy tristes, pero con la sensación de que tenemos mucho que hacer, quedan muchos títulos por ganar". La prueba, según dijo, es que "teníamos un partido de Copa y fue fue importante ganar al Celta. Fuimos conscientes de que fue un muy mal partido, pero había que cambiar la mentalidad. Lo hemos hecho. Y vamos a seguir mañana".