Último intento de Mbappé para estar en la Supercopa

La situación de Mbappé cambia cada día y según a qué miembro del Real Madrid se le pregunte. Después de no haberse subido al avión para viajar a Arabia Saudí con el objetivo de estar en la semifinal contra el Atlético, la presencia del francés en Valdebebas este miércoles vuelve a abrir una ventana de oportunidad.

Según ha informado 'The Athletic', el galo ha trabajado con el equipo de fisioterapeutas del club con el objetivo de volver a valorar una rodilla izquierda que todavía se encuentra inflamada. Aunque la idea es no forzar al galo, confiando en las alternativas con las que cuenta Xabi Alonso, intentarán su presencia en una hipotética final mientras exista tiempo.

De este modo, si existen sensaciones positivas en máximo goleador del Real Madrid, cabría la posibilidad de fletar un chárter para sumarse a la expedición de Jeddah como recurso de última hora para estar en una final. Para ello, el Real Madrid deberá vencer al Atlético, encuentro donde la ausencia de Mbappé está confirmada después de resentirse de su lesión de rodilla.

Albert Fernández: "Que Mbappé sea el problema del Real Madrid es una locura" / SPORT TV

Los pasos a seguir para una hipotética final

Los problemas con el estado del ariete blanco se remontan a principios de diciembre, cuando sufrió un contratiempo en la derrota frente al Celta. No estuvo en el siguiende duelo contra el Manchester City y forzó para estar ante el Sevilla, Alavés y Talavera. Una secuencia que le permitió batir el récord de goles en año natural de un jugador madridista. La marca ha tenido un alto precio para su club.

La situación de Mbappé ha provocado preocupación y malestar en un Real Madrid que, pese a solventar el partido contra el Betis en liga siendo Gonzalo titular, sigue teniendo una alta dependencia del Bota de Oro de la pasada temporada. La idea inicial era realizar un tratamiento conservador, pero sabiendo la importancia de una Supercopa concebida como reválida para Xabi Alonso, habrá trabajo hasta última hora.

Según dijo en la Cadena SER el Doctor Pedro Luis Ripoll, un especialista médico de primer nivel en materia deportiva, Mbappé podría estar en una hipotética final. Aunque todo dependerá de él o del plan que quiera seguir el Real Madrid en un mes cargado de partidos y en año del Mundial. Factores a tener en cuenta.