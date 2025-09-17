Mbappé supera a Cristiano Ronaldo

Las comparaciones siempre son odiosas además que siempre depende del prisma desde donde se miren. Cristiano Ronaldo ha sido el mejor goleador histórico del Real Madrid, jugó nueve temporadas para marcar 450 en 438 partidos (1,02 por encuentro). Unos registros difíciles de batir, pero la aparición de Kylian Mbappé pueden poner en peligro los récords del portugués.

Más partidos

De momento, le supera en goles marcados en el primer año natural de ambos en el Real Madrid. Cristiano Ronaldo alcanzó los 32 goles en 36 partidos en 2010, Mbappé lleva 36 en 40 apariciones. El porcentaje de goles marcados por partido es mínimo, con un 0,90 para el francés por el 0,88 del portugués. Sin embargo, los datos son significativos y descubren la capacidad realizadora del galo.

Pero 2025 no está cerrado para Mbappé, al Madrid le quedan 18 partidos para acabar el año, en los que el francés puede seguir aumentando sus cifras. Hay que valorar también que en la etapa del portugués en el equipo blanco el calendario era menos apretado. El Madrid jugó 48 partidos en la 2009-10 y 59 en la siguiente, en total 107, mientras que solo en la temporada 2024-25, han jugado 68 y en la recién iniciada puede llegar a los 60, que supondrían unos 128.

Trece meses de goles

La acumulación de partidos es un desgaste extra pero, a la vez, más oportunidades para engordar las cifras. Y todo reside en la actitud que debe ir de la mano de la aptitud. Si Cristiano Ronaldo demostró, y sigue demostrando, una ambición fuera de lo común por marcar cada vez que se le presenta la ocasión, Mbappé, que es menos histriónico, tampoco se conforma con solo intentarlo.

En los trece primeros meses de cada uno en el Real Madrid, Cristiano alcanzó la cifra de 45 goles en 48 partidos, mientras que Mbappé lleva 50 en 65, incluidos en los que salieron desde el banquillo. El porcentaje favorece al portugués con 0,93 goles por partido por 0,76 del galo. Es cierto que son dos jugadores diferentes, pero en la finalización tienen similitudes, aunque Cristiano le supera en remates de cabeza, algo en lo que Mbappé no destaca.