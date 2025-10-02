Mbappé sucede a Rashford

El Real Madrid cumplió los pronósticos ante el Kairat Almaty goleando al equipo kazajo con una 'manita' para colocarse en la zona alta de la tabla en esta fase de liga de la Champions League. No obstante, si un nombre destacó por encima de todos, ese fue el de Kylian Mbappé.

El delantero francés ha sido elegido como el mejor jugador de la semana en la Champions League, superando en la votación a Rasmus Hojlund, Jens Petter Hauge y Erling Haaland.

De esta forma, el delantero del Real Madrid sucede a Marcus Rashford, que se llevó el MVP en la primera jornada después de marcar un doblete ante el Newcastle. El inglés firmó aquel día una de sus mejores actuaciones hasta el momento como culé, destacando su segundo tanto, en el que se sacó cañozano imparable desde la frontal. El extremo se impuso en la votación a Vlahovic, Marcus Thuram y Trincao.

Mbappé ha logrado ser el mejor jugador de la segunda jornada gracias al hat trick que marcó en el partido ante el Kairat Almaty. El delantero francés abrió la lata gracias a un tanto de penalti, no falló en un mano a mano ante el jovencísimo guardameta del equipo kazajo y sentenció con un violento remate tras una buena jugada colectiva.

Mbappé, líder destacado de la clasificación de máximos goleadores de la Champions League 2025-26 / MAXIM SHIPENKOV

Tras su actuación en Kazajistán, el delantero del equipo blanco se encuentra en lo más alto de la tabla de goleadores con 5 tantos (marcó un doblete en la primera jornada ante el Marsella). Por detrás de él se encuentran Harry Kane (4 goles), Erling Haaland (3) y Anthony Gordon (3).

Las cifras no hacen más que refrendar el espectacular inicio de temporada de Kylian Mbappé. El francés se ha asentado definitivamente como el líder absoluto del Real Madrid y es el estandarte del nuevo proyecto de Xabi Alonso.

En lo que llevamos de curso, el ex del PSG ha marcado 13 goles en 9 partidos, siendo el máximo goleador del conjunto madridista y asumiendo gran parte del peso anotador del equipo.