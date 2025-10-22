Mbappé sostiene a Xabi Alonso

Kylian Mbappé no faltó a su cita con el gol en Getafe. Volvió a dar los tres puntos al Real Madrid en un inicio de temporada de récord del francés. Su acierto está sosteniendo a Xabi Alonso, que no acaba de apuntalar el proyecto en cuanto a fútbol, aunque sí en estadísticas gracias a un arranque espectacular de su delantero.

‘Mbappé dependencia’

Sus goles han dado tres victorias directas a su equipo (Osasuna, Marsella y Getafe), y ha abierto los marcadores hacia la victoria en otros tres partidos (Oviedo, R. Sociedad y Kairat). Lleva 15 goles en 11 partidos, a los que suma otros tres con Francia en otros tres encuentros. En total, 18 goles en 14 partidos, que supone una media de 1,28 por encuentro, o uno cada 81 minutos.

Xabi intentó repartir entre todos el mérito del triunfo en Getafe, huyendo de afirmar que su equipo tenga ‘Mbappé dependencia’. "Yo no lo diría así, diría que estamos muy contentos con él. Está siendo decisivo con sus goles y con su participación. Pero hay otras muchas cosas por detrás de sus goles. Todos son importantes. No te voy a dar el titular”. Tampoco hace falta.

Finalizador

Mbappé lleva la mitad de los goles del Madrid en la Liga, 10 de 20 (50%) y 5 de 7 en la Champions (71,42%). La suma final es de 15 goles de 27, lo que supone más de la mitad 55,55%. Xabi tiene razón en que “todos son importantes”, pero uno mucho más que los demás. En Getafe volvió a decidir el partido en una semana difícil para él tras superar un leve esguince de tobillo. Fue duda para jugar en el Coliseum tras ser baja con Francia en el segundo de los dos partidos que disputó la tricolor.

Su arranque de temporada está siendo tan contundente que hasta el CIES (Centro Internacional de Estudios del Deporte) lo acaba de proclamar “el mejor finalizador del mundo”, con una valoración máxima de 100 para liderar un podio que completan Harry Kane (Bayern), con 96,6, y Leo Messi (Miami), 92,5. Su cotización sigue subiendo y ya es el cuarto futbolista que más gana según Forbes, 94 millones de dólares solo por detrás de CR7, 280; Messi, 130, y Benzema, 104.