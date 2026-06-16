Mbappé se sincera tras su marcha de París: "En Madrid puedo vivir más que en Francia, tranquilo y sin seguridad"

Kylian Mbappé concedió una amplia entrevista antes de su debut en la Copa del Mundo, en la que repasa distintos aspectos de su vida y su carrera. El jugador fue entrevistado por varios de sus compañeros de la selección francesa, que le preguntaron sobre su día a día en Madrid y su adaptación a una nueva etapa profesional.

El extremo francés explicó cómo está viviendo su experiencia en la capital española y su proceso de integración en una liga distinta a la que estaba acostumbrado, como es la española.

El de 'Bondy' llegó hace dos temporadas al conjunto blanco y hasta día de hoy no ha logrado satisfacer a la afición, a pesar de dejar registros muy notables individualmente.

Una nueva vida en Madrid

En total, 86 goles desde su llegada, unas cifras espectaculares, aunque todavía no ha ganado ningún título con la camiseta del Real Madrid. Su adaptación ha sido buena en la capital, aunque afirma que vive más tranquilo que en París: "Estoy preparado para ser famosos, tengo que lidiar con eso", se sincera Mbappé.

"Estoy muy contento en Madrid, puedo vivir más que en Francia. Puedo salir a la calle y sin seguridad. Puedo vivir y hacer planes que no hacía antes. Es bueno. Hago cosas muy normales, más de lo que la gente se piensa", explica.

Mbappé también ha dedicado parte de la entrevista a hablar de su familia, destacando el papel fundamental que han tenido en su formación personal y deportiva a lo largo de los años. En la misma entrevista en 'Le Parisien', Mbappé también expresa el mal recuerdo que tiene de la final de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

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"Es muy difícil perder una final del Mundial. Es una competición que se juega cada cuatro años. Muchos jugadores de aquel partido ya no están en este Mundial. La crueldad está ahí, es decirse que hicimos todo eso para perder en penales. No creo en la suerte, los penales no son lotería. Es un gesto técnico, pero sigue siendo la forma más cruel de perder una final del Mundial”, cerró.